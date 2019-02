Strejke lammer på sjette døgn stilladsfirma i Odense

Stilladsarbejderne hos Fyns Stillads Co A/S i Odense gik hjem fra arbejde torsdag den 20. februar og har endnu ikke genoptaget det. Foto: Sugi Thiru

Der bliver hverken sat stilladser op eller pillet stilladser ned i Odense-virksomheden Fyens Stillads Co. i øjeblikket. En konflikt om betaling af kørekort og førerkort skiller medarbejdere og ledelse.

En strid om betaling af kørekort og førerkort lammer den odenseanske stilladsvirksomhed Fyens Stillads Co A/S. Her valgte staben på ca. 30 stilladsmedarbejderne torsdag den 20. februar at nedlægge arbejdet, fordi de blandt andet er uenige med ledelsen om, hvem der skal betale for forlængelse af medarbejdernes kørekort og førerkort til virksomhedens lastbiler. - Vi er gået hjem fra arbejde, fordi vi ikke vil tage penge med på arbejde, siger Jesper Hjortshøj Jacobsen, talsmand for medarbejderne. - Ledelsen vil ikke tilbyde lærlinge det kørekort, som de skal have tilbudt, og de vil ikke vil betale for forlængelse af medarbejdernes førerkort og kørekort til lastbil. Førerkortet registrerer din køre- hviletid, og kørekortet skal fornys hvert femte år, hvis man har taget det efter 2010. Det koster en ny lægeerklæring, nyt pasfoto og et gebyr, og det mener vi ikke, at vi selv skal betale for - kørekort til lastbil er jo ikke et, vi ville have, hvis vi ikke skulle bruge det på arbejde. Vi havde et kort morgenmøde onsdag, men da nægtede ledelsen at forhandle vores krav, siger Jesper Hjortshøj Jacobsen.

Kunderne er gidsler Frank Skov Andreasen, indehaver af Fyens Stillads, ærgrer sig over konflikten og har en anden opfattelse af forhandlingerne end Jesper Hjortshøj Jacobsen. - Vi har imødekommet medarbejderne på to ud af tre punkter. Vi har givet dem ret i, at lærlinge skal have tilbudt kørekørt. Det er en fejl fra vores side, og det medgiver vi. Vi mener, vi har forhandlet, og vi har tilbudt at betale for førerkortet, men ikke kørekortet, og så mener jeg, at vi har haft en forhandling. Vi har delt i porten, og det må være rimeligt, og vi vil gerne tale videre, men vi kan ikke forhandle videre, før medarbejderne kommer tilbage på arbejde, siger Frank Skov Andreasen. Han mindes ikke, at en konflikt har kørt så mange dage, og håber, at den bliver løst hurtigst muligt. - Det er jo megaærgerligt. Der er kunder, der bliver taget som gidsler i det her, og det er ikke så fedt, men det første træk er, at medarbejderne kommer tilbage på arbejde.

Jesper Hjortshøj Jacobsen er overrasket over at høre, at ledelsen mener at have imødekommet nogle af punkterne. - Det var ikke den melding, vi fik onsdag morgen, men det lyder da lovende, så kan det være, vi kan finde hinanden, siger han. På landsplan findes der cirka 1500 stilladsarbejdere, og dem er der bud efter, når byggeriet er på sit højeste, siger Jacob Jespersen, formand for Stilladsarbejdernes Landsklub. - Om en måneds tid mangler branchen et par hundrede mand, siger formanden, som ikke kender konflikten i Odense godt nok til at kunne udtale sig specifikt, men ... - Kørekort til lærlinge er der slet ikke noget at rafle om, for det er en del af uddannelsesaftalen. Og hvis det drejer sig om forlængelse af førerkort og fornyelse af kørekort, så forstår jeg ikke, at de vil slås om det. Jeg er enig med medarbejderne i, at de ikke bør betale for det selv, og det er jo småpenge i forhold til, at arbejdet ligger stille.

Brødtekst