Store tab på kunder: Kraftigt fald i Nordfyns Bank

Det er gået meget dårligere for Nordfyns Bank i 2018. Store udgifter til IT og mange flere truende tab på udlån får overskuddet til at falde kraftigt. Og regnskabet for 2019 bliver formentlig endnu dårligere. Aktionærerne må vinke farvel til årets udbytte.

Efter et historisk jubeloverskud i 2017 faldt tallene i Nordfyns Bank med stor hast tilbage på et meget lavere niveau i 2018. Overskuddet før skat blev 41 millioner kroner - et stort fald på 27 millioner kroner. Det viser regnskabet for 2018, der blev offentliggjort tirsdag.

Og den dårlige udvikling sluttede ikke med årsskiftet. Banken forventer endnu mere tilbagegang i 2019, hvor budgettet peger på et overskud før skat på 25-35 millioner kroner.

Bestyrelsen foreslår, at aktionærerne ikke får noget udbytte. Den skriver ikke direkte, at det skyldes nedgangen, i stedet henvises til "de stigende krav til kapitalisering i sektoren."

Bankerne har store udfordringer på grund af de lave renter og kundernes beskedne lyst til at låne. De har simpelthen for mange penge, som de er nødt til at anbringe i Nationalbanken, der straffer dem med negative renter på indlån.

Nordfyns Bank har i en årrække været i stand til at præstere pæne resultater på trods af de generelle besværligheder, men i 2018 blev banken ramt på flere punkter.

Det største problem var, at nedskrivningerne på dårlige betalere pludseligt steg med 16 millioner kroner. Ifølge regnskabet skyldes stigningen, at nogle få kunder er ramt af dårlig økonomi og en svær markedssituation.

Samtidig har Bankdata, som driver bankens IT-systemer, brugt flere penge end ventet på at udvikle en ny platform. For Nordfyns Bank har det betydet en ekstra udgift på omkring 13 millioner kroner.

Årets resultat kunne godt have været endnu dårligere, for banken har fået økonomisk hjælp fra salget af selskabet Value Asset Management, som har indbragt den en ekstraordinær gevinst på lidt over 10 millioner kroner.

Udsigterne for 2019 er præget af et mere afdæmpet boligmarked og en kraftigere konkurrence. På trods af et forventet fald i omkostningerne lander dette års overskud formentlig noget lavere end de seneste tre år - 25-35 millioner kroner før skat.