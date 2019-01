Store indkøb fra amerikanske hospitaler sender Ambus salg frem

Det danske selskab Ambu, der producerer udstyr til hospitaler, har haft markant fremgang i første kvartal, hvor væksten på det amerikanske marked har været rekordhøj.

Ambus salg er samlet steget med 19 procent til 656 millioner kroner i første kvartal, der dækker over perioden oktober til december.

Det viser regnskabet, der er offentliggjort torsdag morgen.

Ambu satser især på genanvendelige skoper - en slags engangskameraer - som bruges til at undersøge luftvejene hos patienter.

I løbet af årets første kvartal er der solgt 149.000 styk, og målet for hele året er 750.000.

Ambu forsøger at vinde ind på de konkurrenter, der sælger skoper, som bliver brugt flere gange.

I USA lød væksten i salget på 20 procent, og det forklares blandt andet med, at der er ansat 50 nye sælgere i løbet af året.

Næste store satsning er skoper, der kan bruges til andre typer undersøgelse end luftvejene.

Det gælder blandt andet et produkt, der kan bruges til mave- og tarmundersøgelser, som efter planen vil komme på markedet i løbet af 2019.

Det stigende salg i første kvartal har også løftet overskuddet, der er mere end fordoblet til 63 millioner kroner.

På aktiemarkedet stiger Ambu-aktien med omkring fem procent efter regnskabet.

Ambus historie strækker sig tilbage til 1937, hvor ingeniøren Holger Hesse stiftede Testa Laboratory, som senere blev til Ambu.

Det første produkt gjorde det muligt for praktiserende læger at måle mængden af hæmoglobin i blodet uden at skulle sende blodprøven forbi et laboratorium.

Det første store gennembrud kom dog først i 1956, hvor selskabet opfandt en genoplivningspose til engangsbrug.

I 1986 blev selskabet omdøbt til Ambu International, og seks år senere kom det på børsen i København.

De seneste år er kursen blevet mangedoblet, og i 2018 blev Ambu en del af C25-indekset på fondsbørsen, hvor de mest værdifulde og mest handlede aktier er at finde.