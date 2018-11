Storbritanniens pubber ramt af massedød

Stigende udgifter, skatter og ændrede forbrugsvaner har været en dyr omgang for Storbritanniens ikoniske pubber, hvor tusinder og atter tusinder er lukket.

Det skriver The Guardian på baggrund af nye tal fra det britiske statistikbureau ONS, Office for National Statistics.

- Disse chokerende nye tal viser det store tab, der er følt af lokalsamfund i hele landet i takt med, at elskede lokale steder er lukket.

- Der må handles nu for at redde vores pubber fra at uddø, siger talsmand for interesseforeningen CAMRA, Campaign for Real Ale, Tom Stainer til The Guardian.

Ifølge tallene fra ONS er antallet af pubber i Storbritannien faldet fra 52.500 i 2001 til 38.815. Det er et fald på hele 13.685 styk eller 26 procent.

Geografisk er nedgangen spredt over hele Storbritannien. I West Midlands, det traditionsrige arbejderområde omkring Birmingham, er antallet af pubber faldet fra 4905 i 2001 til nu 3540 styk.

I London er der nu 3420 pubber mod 4905 i 2001, og øltørstige nordireres valgmuligheder er faldet til 785 fra 1210.

Formanden for BBPA, Britisk Beer and Pub Association, Brigid Simmonds mener, at regeringen må træde til.

- Hvis ikke der bliver gjort mere for at mindske presset på pubbernes omkostninger, vil de fortsætte med at lukke ned, og der vil blive tabt job, siger hun til The Guardian.

Hun fortæller, at afgifterne på øl er steget med 42 procent fra 2008 til 2013. I samme periode faldt ølsalget med 24 procent, og der lukkede 5000 pubber.

Det er specielt små pubber, der lukker. Antallet af små pubber er faldet fra 38.830 i 2001 til 22.840, et dyk på 41 procent. Mellemstore og store pubber er der til gengæld blevet over 2000 flere af, så der nu er 15.975.

Det gør dog ikke situationen bedre ifølge CAMRA.

- Pubber spiller en unik rolle i at tilbyde et social miljø til at nyde en øl med venner. De hjælper i kampen mod isolation, ensomhed og hjælper folk til at føle sig som en del af deres lokalsamfund, skriver foreningen ifølge The Guardian.