Storaktionær køber mere op i Totalbanken

Christian Fischer ejede i forvejen omkring seks procent af aktierne og er nu kommet op i nærheden af 10 procent. Hans far, Poul Fischer, ejede før kapitaludvidelsen cirka 12 procent, så familiens samlede ejerandel er nu oppe på cirka 22 procent. Dermed er den sammenlagt den største aktionær foran Heine Delbing, som før de nye aktier blev udstedt ejede lige under 20 procent.

Vokser kraftigt

De nye aktier er endnu ikke blevet noteret på Nasdaq Copenhagen (Københavns Fondsbørs), og det er muligt, at der derefter vil komme officielle meddelelser fra andre storaktionærer, der nu har en anden ejerandel end tidligere, oplyser bankdirektør Ivan Sløk.

De mange nye penge skal bruges til at gøre banken mere solid.

- Vi vokser kraftigt, og ifølge reglerne skal egenkapitalen stige, når vi bliver større. Desuden bliver kravene til bankers kapital hele tiden strammet, så pengene skal først og fremmest ligge sikkert i vores formue, så vi kan blive ved med at vokse. Hvis vi føler, at der er mulighed for det, vil vi muligvis også indfri et af de dyre lån, vi har i dag, siger Ivan Sløk.

Aktierne blev solgt til markedskursen 20. august på 76,05 kroner for en aktie med en pålydende værdi på 20 kroner. Det var den dag, banken offentliggjorde sit flotte regnskab for først halvår. Fremgangen fik kursen på aktien til hurtigt at ryge i vejret med 15 procent - en så stor ændring sker sjældent på en enkelt dag. Torsdag lå kursen på 75,6 - tæt på kursen på de nye aktier.