Sidste år lykkedes det Ryslinge Tagdækning at finde en ny medarbejder på Jobmessen. Man håber at gentage succesen i år

- Vi håber at få mødt nogle mennesker, som vi kan bruge i firmaet. Hvis der er en eller to interessante ansøgere, vil vores succeskriterie være nået. Noget af det, der overraskede mig sidste år, var, at der kom så mange forskellige besøgende fra så mange forskellige brancher. Vi fik henvendelser fra folk, der havde overvejet at skifte branche, og det var ikke kun folk, der var interesseret i tagdækkerfaget, der henvendte sig. Det var også folk, der ville sidde på kontor eller arbejde med det grafiske, siger Annette Poulsen.

- Der er generelt stor mangel på tagdækkere, og derfor vil vi gerne med på Jobmessen, så vi kan vise den store, brogede flok af besøgende, at man også kan blive uddannet inden for tagdækning. Vi vil gerne have fat i nogle af de gode unge mennesker, der kan lide at bruge deres fysik ude i det danske klima og samtidig nyde den gode udsigt på toppen, siger Annette Poulsen, der er marketingansvarlig hos Ryslinge Tagdækning og gift med firmaets indehaver, Johnny Poulsen.

Det var ærgerligt. Både for medarbejderen og Ryslinge Tagdækning for medarbejderne hænger ikke ligefrem på træer eller tagrygge i tagdækningsbranchen.

Fysisk hårdt

Ryslinge Tagdækning er en familievirksomhed, som Annette Poulsens mand har overtaget fra sin far, der etablerede firmaet for 40 år siden. I den tid har forskellige hjælpemidler gjort tagdækkerarbejdet mindre hårdt, men det er stadig et job, der kræver en god fysik.

- Vi gør brug af forskellige tekniske hjælpemidler, men det er stadig et fysisk arbejde. Mange er ikke helt klar over, hvad det vil sige. Mange bliver overrasket over, hvor hårdt det er. De tror, at de er i god form, fordi de går i motionscenter, men så snart de skal til at bruge nogle andre muskelgrupper, opdager de, at formen måske ikke så god, som de troede, siger Annette Poulsen og griner.

Hun oplever, at basale ting som at komme til tiden kan være en udfordring for især yngre mennesker. Men med den rette indstilling vil arbejdet som tagdækker være et perfekt valg for mange.

- Du kommer ud i den friske luft og får brugt din krop. Det er et alsidigt job, hvor man ikke behøver at være bogligt stærk. Men du skal have teknisk flair og forstå, hvordan tingene hænger sammen. Når vi søger medarbejdere, plejer vi at søge faglærte, men hvis en ansøger er ufaglært og har den helt rigtige indstilling, kan vi godt finde på at ansætte vedkommende, siger Annette Poulsen.

Ryslinge Tagdækning har 34 ansatte og udfører opgaver for kunder i hele landet. Kunderne er primært erhvervskunder.

