Stor fremgang hos midtfynsk VVS-installatør

Ringe: Det går ganske godt for virksomheden Midtfyns VVS og Smedie ApS med adresse på Bakkevej i Ringe.

Virksomheden har netop levereret et af sine bedste regnskaber nogensinde. I 2018 øgede indehaveren Morten Clausen bruttofortjenesten med godt 700.000 kroner, mens resultatet før skat blev øget med stort set samme beløb og endte på 864.000 kroner.

Det fremgår af årsregnskabet, som netop er blevet offentliggjort. Egenkapitalen er vokset til 1,6 millioner kroner i virksomheden, der ifølge regnskabet har 10 ansatte.

Det er efterhånden 16 år siden, at Morten Clausen startede Midtfyns VVS og Smedie ApS, der udfører alle former for opgaver inden for VVS, naturgas, ejendomsservice, blik- og smedearbejde.

I de første år var det med udgangspunkt i Krarup, men adressen blev skiftet ud med Bakkevej i Ringe i 2006, da Morten Clausen købte smedefirmaet V. Phillip & Søn. I 2010 fortsatte udvidelsen, da Høje Smedie & maskinværkstedet ved Stenstrup blev overtaget.

Morten Clausen har ikke ønsket at kommentere på regnskabet.