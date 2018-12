Stor aktion lukker tusindvis af hjemmesider

Europa: 33.654 domæner er blevet beslaglagt af Europol som en del af den årlige aktion In Our Sites. Aktionen fandt sted i slutningen af november, og antallet af beslaglagte domæner er det højeste antal siden In Our Sites fandt sted første gang i 2014. Udfaldet af årets aktion er en væsentlig stigning i forhold til 2017, hvor 20.520 domæner blev beslaglagt.

Når Europol har lukket de mange tusinde hjemmesider, sker det, fordi der er foregået salg af ulovlige produkter, blandt andet forfalsket medicin og kopierede udgaver af film, software og elektronik.

Aktionen er sket i et samarbejde på tværs af 26 lande, og Danmark var et af de deltagende lande.

Oven i beslaglæggelsen af domæner er der anholdt 12 personer, som er mistænkt for at stå bag de falske webshops, og der er tilbageholdt mere end én million Euro på forskellige bankkonti. Ingen af de 12 personer er fra Danmark.