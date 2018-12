Stor EU-aftale med Japan øger dansk eksport for milliarder

Hos Danish Crown har man allerede taget forskud på en handelsaftale med Japan, som EU-Parlamentet onsdag skal stemme om, ved at åbne en ny produktion med 100 medarbejdere i Blans nær Sønderborg.

EU-Parlamentet skal onsdag stemme om handelsaftalen, der vil blive den største frihandelsaftale, som EU har indgået.

Japan er verdens tredjestørste økonomi. Aftalen vil ifølge Dansk Industri, hvis den implementeres helt, kunne øge dansk eksport til Japan med op til 11 milliarder kroner.

I 2017 var dansk eksport af varer og tjenester til Japan på 22 milliarder kroner.

- Aftalen er meget glædelig. Den giver os flere positive elementer. Først og fremmest giver den helt konkret mulighed for at sælge flere varer til det japanske marked, siger underdirektør hos Danish Crown Søren Tinggaard.

Udsigten til den aftale, der altså skal godkendes af EU-Parlamentet og siden ratificeres af alle medlemslande, har fået Danish Crown til at åbne en produktion i Blans og øge produktionen i Ringsted.

Spørgsmål: Men hvorfor tør I tage forskud på dette, da aftalen ikke er godkendt og ratificeret?

- Det er ikke noget, vi som selskab tager forskud på. Det er en dialog med kunderne, og kunderne forventer også, at det kommer til at gå den rigtige vej. Så vi bevæger os ikke ud på dybt vand, siger Søren Tinggaard.

Den danske slagterivirksomhed er i konkurrence med amerikanske virksomheder på det japanske marked.

Da EU ser ud til at komme før USA med en handelsaftale med Japan, får danske virksomheder en fordel.

Aktuelt er salget til Japan pålagt told- og prisrestriktioner. Nogle af disse bliver trappet ned over en periode.

Dansk Industri har regnet på effekten af aftalen.

På baggrund af beregninger fra blandt andet London School of Economics, EU-Kommissionen og handelsaftalen med Sydkorea vurderer DI, at dansk eksport kan øges med 30-50 procent. Når den er fuldt implementeret.

- Det er et vanskeligt marked med mange handelsbarrierer, men det er et marked, hvor Danmark er et af de lande i Europa, der klarer sig bedst, siger underdirektør Peter Thagesen hos DI.

Med udsigt til færre og lavere handelsmure forventer DI en "markant stigning" i eksporten fra danske virksomheder.

Aftalen er særlig interessant for virksomheder, der handler med fødevarer, medicinske produkter og grøn teknologi.

- Japanerne kan også lide det rene design med et minimalistisk snit. Derfor har vi også set, at Fritz Hansen og deres designmøbler er i meget høj kurs i Japan, siger Peter Thagesen.