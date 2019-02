Stod frem og efterlyste et job: Nu er Kim lagerassistent hos Harald Nyborg

- Nu kan du se et eksempel på en palle, der er pakket godt. Prøv at se, hvor firkantet den er hele vejen rundt. De lette hjelme ligger øverst, og her er nogle lange malerpensler og lette baljer, forklarer Kim Nørregaard, imens han går rundt om en palle, kollegaen Brian har pakket, og rører ved alle de ting, han taler om.

Avisen skrev om 46-årige Kim Nørregaard i efteråret, fordi han manglede et arbejde. Nu har han, takket være sit mod til at stå frem, fået job som lagerassistent på Harald Nyborgs lager i det sydvestlige Odense. Det er her, vi møder ham, og det er her, han forklarer, hvad han laver:

Kim René Nørregaard er 46 år og bor i Munkebo med sin søn Balder, der er 9 år. I november beskrev vi en forgæves jobsøgnin g, hvor Kim havde søgt over 60 job uden held, selv om hans CV er fint med mange forskellige kompetencer og en uddannelse med gode karakterer som laborant.Artiklen i efteråret var en reaktion på, at Fynsk Erhverv fortalte her i avisen, at det var umuligt at finde kvalificeret arbejdskraft på Fyn.Det kunne Kim Nørregaard ikke forstå, for han mente, at han havde kvalifikationer, og han ville meget gerne arbejde. Han var for nyligt vendt hjem til Fyn efter nogle tumultariske år i blandt andet Aalborg. Endelig var der ro i hans liv.- Mange af brikkerne er faldet på plads. Den sidste brik i det puslespil er jobbet, sagde Kim Nørregaard.Nu er den brik også faldet på plads.

Generalprøve med sønnen

Han møder tidligt om morgenen, og derfor har han trænet sin niårige søn, Balder, i selv at gå til skole. Inden Kim begyndte på jobbet, holdt han generalprøver sammen med Balder.

- Min søn har klaret det fremragende. Det går rigtig godt, fortæller Kim.

Så sådan er det nu. Balders far er igen på arbejdsmarkedet, og Balder har lært selv at gå i skole. Til gengæld er hans far hjemme om eftermiddagen, og han er ikke frustreret over at mangle et job, sådan som han var i efteråret, da han ringede til avisen og fortalte om det utal af job, han havde søgt uden held - på trods af at han har en laborantuddannelse med gode karakterer.

Vi skrev om Kim her i avisen, og lagerchefen ved Harald Nyborg læste artiklen. Han kontaktede Kim og fortalte, at han manglede en mand til januar, og det endte med, at Kim blev ansat for otte måneder i første omgang.