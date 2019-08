Stjerneskibet møder flere unge iværksættere: Entreprenørskab er blevet en del af fleres uddannelse

Iværksættermiljøet Stjerneskibet i Odense kan mærke, at flere unge er begyndt at opsøge vejledning til deres eget iværksætteri. En del af forklaringen skal findes i uddannelsessystemet, mener iværksætterkonsulent Randi Trabjerg.

- Jeg tror, det skyldes, at flere går på en uddannelse, hvor entreprenørskab er på skoleskemaet. Flere steder har gjort det muligt at komme i praktik i egen virksomhed. Mange af dem kommer derfor til os for at få sparring og deltage i workshops, fordi de gerne vil have succes med deres virksomhed, fortæller Randi Trabjerg.

Hos det kommunale iværksættermiljø Stjerneskibet i Odense kan man mærke, at flere unge opsøger iværksætteri.

Ifølge Danmarks Statistik er andelen af 15 til 24-årige, der bliver iværksættere, otte procent, og det er uændret siden 2007 på landsplan. Samtidig er antallet af 15 til 24-årige vokset, og det betyder alt i alt, at gruppen udgør en større del af iværksætterne end tidligere.

Den 22-årige iværksætter Rasmus Lund er en del af et stigende antal unge, der bliver iværksættere.

Iværksætteri i grundskolen

Når flere unge tager kontakt til Stjerneskibet hænger det ifølge Randi Trabjerg sammen med, at iværksætteri og entreprenørskab er blevet en del af fleres uddannelse.

- Stigningen skyldes, at de unge i højere grad ved, at vi findes, og hvad vi tilbyder. Mange lærere ved efterhånden, at elever og studerende kan få hjælp hos os, så der kommer en del fra uddannelsesstederne, siger Randi Trabjerg.

- Det handler i høj grad om at udbrede idéen om, at de unge kan blive iværksættere, så de kan se mulighederne i det, fortsætter hun.

Fonden for Entreprenørskab, der arbejder for at gøre iværksætteri til en del af flere uddannelser, udgav i oktober 2018 rapporten Iværksætterindblikket. Ifølge rapporten møder cirka en femtedel af grundskoleelever på landsplan iværksætteri i undervisningen. Den største andel findes i Region Syddanmark, hvor 24,2 procent af grundskoleeleverne lærer om entreprenørskab.

De fleste fynske kommuner ligger også over gennemsnittet. Kun Nordfyns Kommune ligger under landsgennemsnittet.