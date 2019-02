Stigende oliepris og valutaknas giver større underskud hos SAS

Stigende oliepriser og en svensk krone i modvind har givet SAS større underskud i første kvartal, selv om der er blevet solgt flere billetter.

Luftfartsselskabet kommer ud af kvartalet med et underskud på 469 millioner svenske kroner.

Minusset er næsten dobbelt så stort som i samme periode året før.

Det viser regnskabet for første kvartal. Det dækker over månederne november, december og januar, der traditionelt er lavsæson for flyselskaber.

Det skandinaviske selskab, der er delvist ejet af den danske og svenske stat, havde allerede varslet, at årets første kvartal ikke ville blive en jubeldans.

I forbindelse med årsregnskabet i december var forventningen, at underskuddet i første kvartal ville stige som følge af olieprisen og en svag svensk krone.

Hos Sydbank påpeger aktieanalysechef Jacob Pedersen, der følger flybranchen tæt, at det særligt er omkostningerne, som presser SAS, mens det ser mere positivt ud, når man kigger på billetsalget.

- Det er et regnskab med en pil ned. SAS kører indtjeningsmæssigt i bakgear og leverer et stort underskud, som er større, end jeg havde forventet.

- Det vidner om, at flybranchen og SAS er under pres. Der er hård konkurrence og stigende oliepriser, og det er altså noget, der tynger indtjeningen, siger han.

SAS fremhæver i regnskabet, at det trods hård konkurrence, hvor luftfartsselskaberne bliver ved med at åbne nye ruter og sælge flere billetter, er lykkedes at hæve billetpriserne.

Samlet lød SAS' omsætning i første kvartal på 9,5 milliarder svenske kroner. Det er knap 600 millioner svenske kroner højere end året før.

For hele 2019 forventer SAS fortsat at få et overskud.

Der er dog ikke sat et konkret tal på, men trods et underskud i første kvartal ser Jacob Pedersen ikke risiko, at der bliver røde tal for hele året.

- Der er plads til, at SAS kan levere et hæderligt overskud, men det bliver ikke så stort som i 2018. Dertil er der for meget modvind i industrien, siger han.