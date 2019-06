Stiesdal Storage Technologies vinder årets innovationsprojekt

- Vi er meget glade for at vinde årets innovationsprojekt - og for opbakningen fra industrien. Løser vi udfordringen med lagring af vedvarende energi, så løser vi en meget stor del af klimaudfordringen, siger Henrik Stiesdal.

Der er god grund til, at energilagring nyder industriens bevågenhed. Henrik Stiesdal, tidligere teknologichef i Siemens Wind Power og ophavsmand til GridScale-projektet, formulerede det sådan her i forbindelse med prisen:

Projektet SST Energilagring ("GridScale") er et samarbejde mellem Stiesdal Storage Technologies A/S, Frecon A/S, Blue Power Partners A/S, Welcon A/S, DTU og AAU.Projektet er faciliteret som en CRIF gennem Energy Innovation Cluster. GridScale løber frem til udgangen af marts 2020.

Sænker pris på grøn strøm

Det er netop det enorme potentiale, energilagringen har.

Energilagring løser flere udfordringer med et hug. Den gør ikke alene vinden tilgængelig, når vi har brug for den - energilagringen gør det også billigere at installere nye projekter, fordi man kan nedskalere kravene til transmissionen.

I dag kræver det 100 megawatt transmissionslinje at få strømmen i land fra en havmøllepark, der leverer 100 megawatt. Hvis man i stedet kunne lagre energien lokalt, så kunne man nøjes med en 50 megawatt transmissionslinje, fordi man så også kunne udnytte tiden uden vind til at sen de den lagrede energi.

Det sænker prisen på vindenergi, og det vil på samme måde gøre en solcellepark billigere at installere: Her vil lagring gøre det muligt at bruge natten uden sol til at sende lagret solenergi og derved udnytte transmissionsnettet bedre.