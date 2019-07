Staten tjener penge på at låne penge

Forestil dig, at du kan låne alle de penge, du vil. Og forestil dig så samtidig, at du ovenikøbet bliver betalt for at låne disse penge. Så jo mere du låner, desto flere penge sparer du. Det lyder som utopi, men det er virkeligheden for den danske stat. Problemet er bare, at staten ikke har noget at bruge de ekstra penge til, for hvis der ansættes flere i det offentlige, vil det svække det private arbejdsmarked, vurderer dagens klummeskribent.

For bare få år siden ville det have lydt som en utopisk drøm. Og hvis det var nogle økonomer, der havde forudsagt, at det ville komme til at ske, var de formentlig blevet henvist til en længere samtale med en psykolog. Ikke desto mindre er det i dag virkeligheden for den danske stat.

Hen over sommeren er der nemlig sket det, at den effektive rente på alle de danske statsobligationer er blevet negativ. Det er aldrig set før. De korte danske statsrenter har efterhånden været negativ i lang tid. Men det nye er, at selv den obligation, der først udløber i 2039, nu også har en effektiv rente under nul.

Den danske stat har en samlet bruttogæld på 600 milliarder kroner og udsteder nye obligationer for omkring 6 milliarder kroner om måneden, så de negative renter er virkelig noget, der kan mærkes på det statslige budget

Umiddelbart lyder situationen med negative renter som lidt af en drøm for Finansministeriet og ikke mindst den nye finansminister Nicolai Wammen (S). Men desværre er det ikke helt så godt, som det måske lyder. For selv om staten nu kan tjene penge på at låne penge, er det faktisk svært at bruge pengene.

Denne paradoksale situation skyldes, at dansk økonomi efter seks år med uafbrudt fremgang på arbejdsmarkedet står i en situation, hvor mange virksomheder i dag mangler arbejdskraft.

Så hvis regeringen vælger at bruge de lave renter til at give et stort løft til det offentlige forbrug (for eksempel ved at ville ansætte flere sygeplejersker eller øge normeringerne i børnehaverne), så risikerer de at tage arbejdskraften fra private virksomheder. Det vil lede til en uheldig overophedning af arbejdsmarkedet, som vil forringe virksomhedernes konkurrenceevne og i sidste ende udløse en økonomisk nedtur.

Det havde til gengæld været en hel anden situation, hvis vi havde haft lavkonjunktur i dansk økonomi. Så ville langt de fleste økonomer være enige om, at det ville være fornuftigt at udnytte den historisk billige finansiering til at ansætte nogle flere i den offentlige sektor, da det så kunne medvirke til at nedbringe arbejdsløsheden.

For det er lige præcis det, der er så specielt ved den situation, vi aktuelt står i. Normalt er det nemlig sådan, at når økonomien buldrer derudad, og arbejdsløsheden er lav, så plejer renterne at være høje. For eksempel lå en 10-årig dansk statsrente under højkonjunkturen i 2007 oppe over 4 procent. I dag er arbejdsløsheden lige så lav, som den var dengang, men den tilsvarende rente er under 0 procent. Så renten er historisk lav, og staten bliver betalt for at låne penge - men dansk økonomi har bare ikke brug for flere statslige penge, da beskæftigelsen allerede er på et rekordhøjt niveau.

Mens en kraftig vækst i det offentlige forbrug med stor sandsynlighed blot vil føre til en overophedning af dansk økonomi og en efterfølgende kraftig afmatning, så gælder det i den nuværende situation om at udnytte de historisk billige finansieringsmuligheder til at planlægge investeringer, der kan løfte det langsigtede vækstpotentiale. Det vil sig investeringer, der kan gøre dansk økonomi mere effektiv på lang sigt.

Det kunne for eksempel være investeringer i bedre offentlig infrastruktur eller investeringer i vedvarende energiforsyning. Men det kunne også være flere investeringer i velfærdsteknologi, der på sigt kunne frigive ressourcer til andre opgaver. Det vigtige er, at disse investeringer kan gøre dansk økonomi mere effektiv på sigt, uden at de beslaglægger en masse arbejdskraftressourcer her og nu.

Og så er der jo også lige bagsiden af medaljen. For hvem er det, der betaler regningen for, at den danske stat kan låne penge til en negativ rente? Det gør i stor udstrækning de danske pensionsopsparere, der ejer mere end halvdelen af de danske statsobligationer. Så når den danske stat tjener penge på at sælge statsobligationer, er det langt hen ad vejen pensionsopsparerne, der betaler gildet.

Det er endnu et argument for, at staten bruger de sparede renteudgifter på investeringer, der kan løfte det langsigtede vækstpotentiale i dansk økonomi - og som dermed sikrer, at der også i fremtiden vil være en høj velstand, der kan finansiere velfærdssamfundet.