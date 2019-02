Staten overtog kriseramt bank: Nu skal kunderne skifte

Københavns Andelskasse blev sidste år overtaget af staten, der nu er ved at lukke ned.

Alle kunder i Københavns Andelskasse, som sidste år blev overtaget af staten som følge af store økonomiske problemer, er blevet bedt om at finde ny bank.

Det oplyser Finansiel Stabilitet, der er statens bankselskab.

Kundernes konti, låneaftaler og betalingskort vil være gældende frem til udgangen af april.

For kunder, der har værdipapirer og aktier stående, gælder aftalerne dog frem til udgangen af maj.

Danske Bank og Jyske Bank er klar til at tage de af andelskassens kunder ind, som endnu ikke har fundet en ny bank.

Det vil som udgangspunkt ske, uden at kunderne skal betale noget for at skifte. Priser og betingelser vil dog skulle forhandles på ny.

Allerede i september sidste år - to uger efter Finansiel Stabilitets overtagelse - blev alle udenlandske erhvervskunder opsagt.

Københavns Andelskasse har været ramt af en stribe problemer de seneste år, og i september overtog staten kontrollen med henblik på at lukke banken ned.

Det betød samtidig, at ledelse og bestyrelse blev afsat og erstattet af nye folk fra Finansiel Stabilitet.

Inden da var banken blevet anmeldt til politiet for grove brud på loven om hvidvask.

I forvejen var banken under skærpet tilsyn fra Finanstilsynet, der har givet banken en lang række påbud for ikke at leve op til reglerne.

Københavns Andelskasse har drevet almindelig bankforretning med fokus på privatkunder og mindre virksomheder.

Banken har også på de indre linjer været gennem en turbulent periode med et utal af skift i ledelsen, inden staten tog kontrollen.

Finansiel Stabilitet er ejet af staten og har til opgave at sikre finansiel stabilitet i Danmark - blandt andet ved afvikling af nødlidende selskaber.

Selskabet blev stiftet ved finanskrisens begyndelse i 2008 som følge af en aftale mellem staten og de danske banker.