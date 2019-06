Staten kræver penge fra fire topfolk i krakket rigmandsbank

Fire tidligere medlemmer af ledelsen i den krakkede bank Capinordic vil blive mødt af et erstatningskrav fra Finansiel Stabilitet.

I januar blev tre andre topfolk banken dømt til at betale 89 millioner kroner plus renter i erstatning for at have bevilget ni alt for risikable lån op til finanskrisen. Det afgjorde Højesteret.

Finansiel Stabilitet vil nu rejse krav om erstatning hos yderligere fire medlemmer af ledelsen. Det vil ske, i det omfang de har været med til at godkende de pågældende lån.

Det oplyser Finansiel Stabilitet i en pressemeddelelse.

I Højesteret blev Capinordics tidligere bestyrelsesformand, direktør og bestyrelsesmedlem dømt til at betale erstatning.

Ifølge dommen havde de ledende bankfolk i de fleste tilfælde givet til selskaber, der enten stillede for ringe eller risikabel sikkerhed for lånet.

Ved flere af lånene var der tale om selskaber med en bemærkelsesværdig dårlig økonomi.

I nogle tilfælde blev der givet lån til selskaber, hvor bestyrelsesmedlemmet havde økonomisk interesse. De ni lån blev bevilget i 2007-2009.

Capinordic blev kendt som en bank med meget velhavende kunder. Den havde kun omkring 40 kunder.

Banken gik konkurs 11. februar 2010. Derefter overtog Finansiel Stabilitet banken.

Der er derfor Finansiel Stabilitet, som rejser kravene mod tidligere ledelse og bestyrelse.