Stærk start på året for de danske aktier

Meget er gået den rigtige vej for aktieinvestorerne i årets første uger, og de danske aktier ligger cirka 8 procent højere end ved årets begyndelse. Men usikkerheden lurer i horisonten, og selv om ugens klummeskriver, chefanalytiker Jan Størup Nielsen, Nordea, forventer, at aktierne ligger fem procent højere ved årets udgang i forhold til i dag, vil der være mange bump på vejen i form af store udsving hen over året.

Det danske aktiemarked er kommet flyvende ind i 2019. I årets første måned steg de største danske aktier med knap 8 pct. Det svarer stort set til det forventede afkast for hele året. Stigningerne i januar skal dog ses i lyset af et miserabelt 2018, hvor aktierne faldt med end 13 pct. - den største tilbagegang siden finanskrisen. Så målt i forhold til toppen fra efteråret 2017 ligger de danske aktier fortsat mere end 10 pct. lavere.

De stigende aktiemarkeder i årets første måned skyldes et sammenfald af flere faktorer.

Den vigtigste er, at den amerikanske centralbank har slået autopiloten fra, og nu ikke længere per automatik sætter renten op én gang i kvartalet. Det har de ellers gjort de seneste år, og da banken samtidig har solgt ud af den store beholdning af statsobligationer, har det været medvirkende til at stramme betingelserne på de finansielle markeder i hele den globale økonomi.

Grunden til, at den amerikanske centralbank har bremset op, er dels, at de med en rente på 2,5 pct. har nået et neutralt niveau, dels er der ingen tegn i sol og måne på, at inflationen er ved at løbe løbsk i USA. Derfor vil banken nu læne sig lidt tilbage og se tiden an, inden den vælger det næste skridt.

Skiftet i retorikken fra den amerikanske centralbank har ført til et betydeligt fald i markedsrenterne i det meste af verden. Inklusiv i Danmark, hvor boligrenterne igen nærmer sig et historisk lavt niveau.

Den anden faktor, som har skabt glæde blandt aktieinvestorer fra årets start, er de mere forsonende toner, der er kommet i handelskrigen mellem USA og Kina. I Kina mærker man nu for alvor konsekvenserne af de amerikanske handelssanktioner, og myndigheder kæmper derfor en intens kamp for at holde den økonomiske aktivitet kørende.

Derfor har de kinesiske myndigheder været nødt til at pakke noget af den stolthed væk, der ellers var fremherskende i begyndelsen af konflikten med USA. I stedet har de allerede nu givet en række indrømmelser til amerikanerne, inklusiv et løfte om at nedbringe det meget store handelsoverskud, som Kina i dag har med USA.

Men også amerikanerne har på det seneste vist tegn på en større forhandlingsvilje. På det seneste har Trump flere gange på Twitter udtrykt glæde over fremskridt i forhandlingerne. Og i takt med at mange af præsidentens øvrige valgløfter (inklusiv muren mod Mexico) forsvinder stadig længere ud i tågerne, har han mere og mere brug for at lande en aftale med kineserne, inden valgkampen for alvor tager fart til næste år.

Hvor længe fortsætter festen så?

Efter den stærke start på aktieåret 2019 er det helt store spørgsmål naturligvis, om festen kommer til at fortsætte - eller om det tværtimod blot var en kort opblomstring, inden nedturen igen tager fart?

For at komme svaret på det spørgsmål lidt nærmere kan det være formålstjenligt at kigge på virksomhedernes egne forventninger til fremtiden. Det kan man gøre i de såkaldte PMI-indeks, der løbende tager en temperaturmåling blandt indkøbscheferne i en lang række virksomheder over hele verden. Grunden til, at man spørger indkøbscheferne, er, at det typisk er dem, der har den allerbedst føling med, hvordan det går i den enkelte virksomhed.

Signalerne fra indkøbschefer giver umiddelbart ikke grund til at tro, at aktiefesten fortsætter. I mange lande er virksomhederne nemlig begyndt at se mere pessimistisk på fremtidsudsigterne.

Det gælder ikke mindst i Europa, hvor virksomhederne ud over handelskrigen også frygter konsekvenserne af Brexit og den tiltagende politiske usikkerhed i mange lande, senest understreget med opblomstringen af protestbevægelsen "De gule Veste" i Frankrig og dannelsen af den noget utraditionelle regering i Italien, bestående af partier fra de politiske ydrefløje.

Når den politiske usikkerhed stiger, skaber det hurtigt en selvforstærkende effekt, hvor virksomhederne og husholdningerne bliver mere nervøse. Det gør, at de skruer ned for investeringerne og forbruget. Og derved skaber de endnu mere usikkerhed, der i sidste ende munder ud i en lavere økonomiske aktivitet og faldende aktiemarkeder. Set i det lys er der derfor grund til at mane til en vis forsigtighed.

På den anden side har de kraftige kursfald i 2018 dog også gjort, at mange aktier i dag er betydeligt billigere, end de tidligere har været. En del af de dårligdomme, som virksomhederne selv forventer kommer til at ske, er derfor allerede indregnet i den nuværende pris på aktierne.

Så når jeg skal lægge puslespillet for 2019, er det min forventning, at de danske aktier ved årets udgang vil ligge op til 5 pct. højere, end de gør i dag.

Fremgangen kommer dog langtfra til at ske jævnt over året. Undervejs skal man forberede sig på, at der vil komme store udsving, da navnligt den politiske usikkerhed fortsat er meget høj.