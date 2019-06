ODENSE: Det er ikke sjovt, hvis man er fem år og har talevanskeligheder. Børn har brug for at kunne udtrykke sig, og hvis de bøvler med sproget, kan det have store konsekvenser for deres selvfølelse. Det ved man alt om hos Sprogeriet, hvor talepædagogerne Camilla Nellemann og Helene Cooper, udvikler materialer, der skal hjælpe sprogligt udfordrede børn.

- Det betyder noget for børnene her og nu men også på sigt. Hvis man går i børnehave og har sprogproblemer, kan man have svært ved at komme med i lege, fordi man har svært ved at gøre sig gældende. Som et eksempel kan man sige, at når man leger far, mor og børn, så er det tit dem med sprogvanskeligheder, der skal være hunden. Det er ikke så fedt, siger Camilla Nellemann og tilføjer:

- Der er en overvægt af drenge, der har en sproglig udfordring. Nogle af de drenge bliver udadreagerende. Det bliver måske dem, der laver ballade og har svært ved at være med.

Camilla Nellemann er uddannet talepædagog, og sammen med sin kollega Helene Cooper startede hun for tre år siden Sprogeriet, der holder til i Kochsgade i Odense.

Forleden vandt virksomheden en Impact Award ved Odin Award i Odense. Odin Award er en prisuddeling, der hylder iværksætteri på Fyn, og mere specifikt gives Impact Award til en virksomhed som har skabt en positiv effekt gennem arbejdet med et af FN's 17 verdensmål - nærmere bestemt nummer fire, lige adgang til uddannelse og livslang læring.

- Det er det fineste for os, at vi får sådan en anerkendelse. Børns sprog er et nedprioriteret felt, så det er stort, at andre end os på vores lille felt, kan se, hvor vigtigt et arbejde det er. Vi vandt ikke hovedprisen, men for os er det hovedprisen, siger Camilla Nellemann.

De materialer, som bliver udviklet på Sprogeriet, henvender sig især til talepædagoger og daginstitutioner. Produkterne tæller alt fra spil, bøger og apps og er rettet mod specifikke taleproblemer. Det kan for eksempel være problemer med at skelne lydene fra hinanden eller udtale af bestemte bogstaver. Ifølge Camilla Nellemann er der forskel på, hvor alvorlige de forskellige sproglige vanskeligheder er.

- Udtaleproblemer er småting. Det er et større problem, hvis man har en svag sprogforståelse. Hvis man har en svag sprogforståelse, har man svært ved at få omsat indholdet i det, der bliver sagt. Hvis pædagogen siger: Tag madpakken med og gå ud og tag jakke på. Så vil dem med en svag sprogforståelse, kun tage madpakken med. Man kan sammenligne det med, hvis man har svært ved at forstå, det man læser, siger Camilla Nellemann.