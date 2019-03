Spillebranchen lover færre reklamer på tv

De store spilleselskaber har lavet kodeks, der skal gøre, at færre udvikler afhængighed for spil.

Når man tænder tv'et i fremtiden, skal man i mindre grad se reklamer for odds, bingo, casino og poker.

Sådan lyder det fra de store aktører på det danske spilmarked, der har lavet et adfærdskodeks, som skal sikre, at færre får problemer med spil og havner i bundløs gæld.

Det skriver Jyllands-Posten.

Det nye kodeks er udarbejdet, efter at branchen sidste år fra politisk side blev pålagt at lave et.

Aftalen lægger op til en "markant reduktion" i antallet af spilreklamer.

Desuden er selskaberne enige om, at spilreklamerne ikke må komme lige før og efter børne- og ungdomsprogrammer.

Derudover må der ikke være reklamer for kviklån i samme blok, hvor der er en spilreklame.

Branchen mener, at et generelt fald i antallet af reklamer er den rette vej.

Sådan lyder det fra Morten Rønde, direktør for brancheorganisationen Danish Online Gambling Association (Doga), som blandt andet tæller Unibet, Bet365 og Danske Spil.

- Vi mener, at begrænsningen skal være balanceret og gælde over hele sendefladen.

- Derfor vil vi prøve at lave en generel reduktion, som ikke kun handler om sportsbetting, men også om casino- og lotterispil, siger han til Jyllands-Posten.

Danske Spil har tidligere foreslået, at der ikke må være spilreklamer under direkte sportskampe, men så vidtgående er forslaget ikke.

Alligevel vil det statsejede spilleselskab dog ikke selv gå så langt.

Direktør Niels Erik Folmann siger til Jyllands-Posten,at det bare vil betyde, at Danske Spils reklameplads bliver overtaget af andre spilselskaber.

Hos Center for Ludomani er centerleder Michael Bay Jørsel positiv omkring det nye kodeks. Han mener, at reklamer for spil er en farlig cocktail for folk, der døjer med spilafhængighed.

Han hæfter sig dog ved, at det er uklart, i hvor stort omfang reklamerne skal reduceres, og at aftalen ikke gælder alle aktørerne på det danske spilmarked - herunder Cashpoint og Bwin.

Næste skridt for spilleselskaberne er at indlede en "forpligtende dialog" med de kommercielle tv-kanaler om, hvordan aftalen skal gennemføres.