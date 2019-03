Specialister i at jage kloge hoveder

Ambizzion er grundlagt af Lars Bøgelund (tv.) og Peder Vester Henriksen for knap tre år siden sammen med Leo Brosbøl Sørensen, og virksomheden har hele tiden holdt til i Erhvervsparken i Tommerup St. og i Egå ved Aarhus, hvor Leo Brosbøl Sørensen sidder. Seneste skud på stammen er et kontor i Esbjerg. Foto: Heidi Juel Skovrider

Ambizzion er en rekrutteringsvirksomhed, hvor menneskeklogskab og lysten til at samarbejde er nogle af grundpillerne i forretningen. For når kandidaterne udvælges, handler det mere om personlighed end det faglige, og kunderne har ikke råd til at ansætte de forkerte.

TOMMERUP ST.: Når efteråret kommer, bliver jagten på ænder og rådyr givet fri. Når det gælder kloge hoveder og kompetencer, er jagten åben året rundt, og det nyder de godt af hos Ambizzion. Hos Ambizzion har de nemlig gjort det til deres levevej at skaffe arbejdskraft til stillinger, der kræver særlige kompetencer. - Du skal se os som specialistjægere på tværs af brancher, siger Lars Bøgelund, der er medejer af Ambizzion, og som var med til at grundlægge virksomheden for snart tre år siden. På den tid er virksomheden vokset fra tre til 10 medarbejdere, og alle dem, der har direkte kundekontakt, har noget til fælles. - Det er meget velovervejet, at vi ikke har nogen under 40 år. Vi har ingen unge, smarte sælgertyper, som ringer rundt og aldrig har været hos kunden. Vi lægger vægt på selv at have fingrene i mulden, og vi lægger vægt på at have erfaring fra det virkelige erhvervsliv, forklarer Lars Bøgelund. - Det handler om at have menneskeklogskab - det vil sige indsigt i mennesker, og det tror vi meget på. Mange virksomheder ansætter folk på fagligheden, men vores opgave er at være menneskekloge. Det er der, behovet er, og der hvor vores kunder og kandidater kan mærke, at vi kan gøre en forskel. Vi skal finde ud af, hvad det er for en kandidat, der sidder over for os, og her er livserfaring vigtigt.

Det er tydeligt for os, at mange virksomheder har meget fokus på at hyre på faglighed, men hvis de så af en eller anden grund ikke passer ind, handler det rigtig tit om kemi og personlighed og ikke om faglighed. Derfor bruger vi forholdsmæssig meget tid på det, der ligger uden om fagligheden. Medejer og grundlægger Lars Bøgelund, Ambizzion

Kemi er vigtigst Når Ambizzion kan agere på tværs af forskellige brancher, skyldes det netop det faktum, at faglighed ikke kan stå alene. Det fortæller Peder Vester Henriksen, som også er medejer og grundlægger af firmaet. - Det er ofte de samme processer, der går igen, når vi skal rekruttere. Vores opgave er at fange de mekanismer, der ligger i det enkelte fag, den enkelte virksomhed og i branchen, når vi sætter en proces i gang, fortæller han. - Fagligheden hos kandidaterne skal selvfølgelig være i orden. Der skal være nogle stolper at bygge på, men der skal også være et potentiale i personen. Lars Bøgelund fortæller, at en udvælgelse af de rigtige folk til et givent job handler mest om personlighed. - Selvfølgelig er faglighed vigtigt, men når vi sidder med en kandidat, ser vi på, om personligheden matcher med virksomhedens image og værdier, siger han. - Det er tydeligt for os, at mange virksomheder har meget fokus på at hyre på faglighed, men hvis de så af en eller anden grund ikke passer ind, handler det rigtig tit om kemi og personlighed og ikke om faglighed. Derfor bruger vi forholdsmæssig meget tid på det, der ligger uden om fagligheden.

For dyrt at fejle Når Ambizzion får mere og mere at lave, skyldes det blandt andet, at flere virksomheder har erkendt, at det er for dyrt at ansætte de forkerte. - Undersøgelser viser, at 60 procent af dem, der bliver ansat i en lille eller nystartet virksomhed, ikke er ansat efter 12 måneder. I kroner og ører svarer det til mellem en kvart og en halv million kroner, og det er i særdeleshed dyrt i en mindre virksomhed, hvor en medarbejder med dens viden og kunnen fylder forholdsvis meget mere end i en stor virksomhed, forklarer Peter Vester Henriksen, som også siger, at det samtidig er svært at finde de eksperter, der er brug for. - Der er et stigende behov for os, fordi der simpelthen ikke er folk til specialistjob. Vi kan være med til at fortælle den gode historie om en virksomhed og prøve at få specialisterne til at se sig selv i nye rammer. Det er noget af det, der kan få folk til at flytte job, fortæller han. En anden forklaring på Ambizzions succes er måden, de arbejder på. - I branchen er der en tendens til, at man ikke vil dele sine kandidater med hinanden, og at man bliver interne konkurrenter. Her vil vi hellere rykke sammen i bussen og bruge hinanden noget mere. Det er nok noget af det, vi gør anderledes end andre i branchen, fortæller Lars Bøgelund. - Vi vil måles på kundetilfredshed, og vi vil være kendt for den måde, vi arbejder på. Statistikkerne viser, at rundt regnet 60 procent af virksomhederne er utilfredse med deres headhuntingfirma, så der er et kæmpe potentiale i at gøre det ordentligt.