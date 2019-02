Sparekassen Sjælland-Fyn: - Vi har i den grad succes

Aktieemissionen i 2018 giver sparekassen med 15 filialer på Fyn en årlig besparelse på 35 millioner kroner på renteudgifter. Direktøren glæder sig over, at kunderne viser, at de vil sparekassen.

For et år siden kunne Sparekassen Sjælland-Fyn berette om et historisk godt resultat på 271,1 millioner kroner, og prognosen for det regnskabsår, som nu er overstået, lød for et år siden på et overskud i størrelsesordenen 190-220 millioner kroner.

Det var ikke helt skævt ramt, viser regnskabet for 2018. Resultatet før skat endte på 230 millioner kroner - efter skat lyder resultatet på 208 millioner kroner, oplyser sparekassen i en pressemeddelelse.

Det er langtfra kun resultatet, som glæder sparekassens administrerende direktør, Lars Petersson. Udstedelsen af nye aktier sidste år gav sparekassen et nettoprovenu på 437 millioner kroner, og de gjorde det muligt at indfri lån, hvilket giver sparekassen en årlig rentebesparelse på 35 millioner kroner, og den vil få fuld effekt i 2019.

- Resultaterne for 2018 viser, at strategien er den rigtige, og at vi har de rette folk og de rigtige kompetencer til at føre den ud i livet. Vi kan se, at kunderne vil os. Vi tager markedsandele, og vi har i den grad succes med det, vi laver, siger Lars Petersson.