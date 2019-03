Spar Nord forsøger igen at overtage Danske Andelskassers Bank og har lagt et nyt tilbud til aktionærerne.

Spar Nord Bank lægger et tilbud til aktionærerne i Danske Andelskassers Bank, DAB.

Købstilbuddet værdiansætter Danske Andelskassers Bank til 1,1 milliard kroner. Det skriver Spar Nord, der i efteråret 2018 købte over 30 procent af Danske Andelskassers Bank, via fondsbørsen.

- Den væsentligste årsag, til at Spar Nord dengang valgte at erhverve en større aktiepost i DAB, var en vurdering af, at en sammenlægning af DAB og Spar Nord ville kunne skabe betydelig værdi for både kunder, aktionærer og medarbejdere i begge banker.

- Baseret på en dybere analyse og dialog med de relevante interessenter er det fortsat Spar Nords vurdering, at en sammenlægning af de to banker er attraktiv for alle parter, skriver Spar Nord i meddelelsen.

Spar Nord byder DAB's aktionærer 7,75 kroner per aktie i form af kontanter og aktier i Spar Nord. I september købte Spar Nord Bank 27 procent af DAB for 236 millioner kroner.

DAB's aktier stiger på børsen med 15,7 procent til 7,52 kroner efter beskeden. DAB's bestyrelse skal nu komme med sin anbefaling i forhold til buddet.

I 2018 havde Danske Andelskassers Bank noteret sig nettorente- og gebyrindtægter for 576 millioner kroner og et overskud på 121,9 millioner kroner.

Danske Andelskassers Bank har været i alvorlige problemer, da den i høj grad har lånt ud til landbruget.

Derfor blev den ramt hårdt af finanskrisen, hvor den fra 2008 til 2016 måtte nedskrive udlån for over 2,5 milliarder kroner.

Men krisen er ved at være overstået, og banken noterede sig i 2018, at man har kunnet rejse penge og har kunnet indfri nødlån fra staten.

- Selv om DAB siden 2010 har valgt at reducere sit afdelingsnet fra 51 til 14 filialer, er det Spar Nords vurdering, at de to banker fortsat deler et fokus på personlig rådgivning med udgangspunkt i fysiske filialer i lokalområdet kombineret med tidssvarende digitale tilbud, skriver Spar Nord i meddelelsen.

Spar Nord er med 400.000 kunder og 49 filialer en af Danmarks største banker.