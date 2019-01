Spar Nord nedjusterer efter kundes konkurs og svindelsag

En erhvervskunde i banken Spar Nord har efter en svindelsag måttet dreje nøglen om, og det efter et hul på 45 millioner kroner hos Spar Nord.

Det oplyser banken til fondsbørsen tirsdag.

Tabet får banken til at nedjustere forventningerne til årets resultat efter skat fra en milliard kroner til 920 millioner kroner.

Præcis hvordan resultatet ser ud, vil stå klart, når bankens regnskab fremlægges 7. februar.

Kort efter meddelelsen blev bragt, faldt bankens aktie, der efter nogle minutter lå til at tabe 3,5 procent af sin værdi.

Mandag kom det frem, at en direktør og ejer i kornhandelsvirksomheden BMG A/S angiveligt har snydt for millioner.

Det fik selskabet til at dreje nøglen om og politianmelde direktøren. Det rammer nu Spar Nord.

Virksomheden har base i Randers. Herfra har Søren Blach, der er den anden af selskabets ejere, i en mail til sine kunder og i en pressemeddelelse oplyst om forholdene.