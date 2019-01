Spansk-britisk bejler dropper interesse for Norwegian

Det spansk-britiske selskab IAG har droppet sin interesse for Norwegian og vil nu af med sine aktier i flyselskabet.

Det oplyser IAG, der blandt andet ejer British Airways, i en meddelelse.

Det er ellers under et år siden, at IAG købte en større aktiepost og meldte ud, at det gerne ville købe hele Norwegian, men det norske selskab har været afvisende.

IAG ejer små fire procent af Norwegian. Efter nyheden om frasalget falder Norwegians-aktie med 20 procent på børsen i Oslo.

Norwegians økonomi er presset efter flere år med stor vækst for lånte penge, og for nylig varslede selskabet, at der skal spares tre milliarder norske kroner det næste år.

Flyselskabet er i gang med at høste besparelserne ved blandt andet at lukke baser og ruter rundt i verden.

IAG's melding kan gøre det sværere at hente penge, hvis det skulle bliver nødvendigt, vurderer Per Hansen, der er investeringsøkonom hos Nordnet.

- Norwegian har en meget anstrengt økonomi, og et frasalg af aktier vil presse aktiekursen og gøre det sværere at hente eventuel ny kapital via aktiemarkedet, skriver han i en kommentar.

Ved udgangen af september lød Norwegians gæld på 30,1 milliarder norske kroner. Et år tidligere var gælden 18,3 milliarder.

Ifølge det norske medie E24 har Norwegian en aftale med nogle af sine kreditorer om, at selskabet altid skal have 1,5 milliarder norske kroner i kassen.

Flere analytikere vurderer, at flyselskabet kan komme på kant med den aftale allerede i løbet af de næste måneder, og det kan tvinge Norwegian ud i en aktieemission, hvor det sælger nye aktier.