Solo Company er gået konkurs: Forhandlinger i gang om overlevelse

Det lykkedes JydskeVestkysten torsdag at få fat i det eneste direktionsmedlem fra Solos oprindelige grundlæggerfamilie, Andreas Balling Nissen, men han ønsker ikke at kommentere situationen. Han henviser til kurator som den eneste, der siger noget om Solos skæbne.

- Jeg synes jo, at det vigtigste budskab er, at butikkerne lever videre, og der forhandles om en løsning, siger kurator Søren Christensen Volder fra advokatselskabet Bech-Bruun.

- Kun cirka omkring 12 medarbejdere, alle på hovedsædet i Tistrup. De er suspenderet og sendt hjem. Det vil sige, at de er ikke sagt op - men bedt om at afvente, om arbejdsgiver kan tilbyde at fortsætte ansættelsen, siger Sørensen Christensen Volder.

Omsætning svigtede

Hvorfor har de begæret sig selv konkurs?

- Fordi omsætningen i fjerde kvartal sidste år svigtede i sådan et omfang, at de ikke kunne generere likviditet til betale regningerne, siger kurator.

Hvor stor er gælden?

- Det er dét, jeg sidder og regner på.

Er der en frist for, hvor længe Solo kan forhandle om overlevelse?

- Nej, ikke formuleret. Men det er klart, at det ikke er sundt at være i den her situation. Det er klart, det skal gå relativt hurtigt. Men i og med at butikkerne ikke er med i konkursen, er vi ikke dikteret en frist, siger Søren Volder Christensen.