Solgte slovakisk svinefarm og fik millionoverskud: Jens Egdal kører stadig selv i marken og giver et nap med

Den pensionerede Kværndrup-landmand Jens Egdal kunne egentligt bare nyde udsigten fra sit hus ved vandet i Svendborg. Sammen med blandt andet Troels Stenstrøm Kristiansen fra Nyborg solgte han onsdag et svinelandbrug i Slovakiet, og fik lidt over 40 millioner kroner i betaling. Men han kan ikke sidde stille, og torsdag var han igen i arbejdstøjet for at plukke moreller i sin plantage på Tåsinge.