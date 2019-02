Kunstig intelligens tager over i stadig flere dele af produktionen hos Rosborg. Men selvom gartneriet har investeret millioner i robotteknologi, er der stadig visse jobs, som bedst udføres af mennesker. Et af dem er Sørens Bangs, der går ud på at pleje insektlivet i gartneriets særlige økosystem, som holder sprøjtegift væk fra krydderurterne.