Socialdemokrater i EU får hug for at bremse grøn dansk strøm

Energiministeren mener, at socialdemokraterne udvander forslag om et frit elmarked, men Jeppe Kofod afviser.

Tyskland har længe bremset eksporten af dansk vindenergi til Tyskland, og tyskerne beskyldes i aktuelle forhandlinger for at stå i vejen for, at den grønne strøm kan flyde så frit som muligt i EU.

I EU-Parlamentets socialdemokratiske gruppe (S&D) er stærke tyske interesser ifølge den danske regering og intern kritik i parlamentet med til at "udvande" et aktuelt EU-forslag.

- Jeg er bekymret for, at det lykkes socialistgruppen i EU-Parlamentet at udvande det forslag, der er kommet fra EU-Kommissionen, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt.

I de aktuelle trilogmøder, hvor parlamentet, kommissionen og EU-landene forhandler om regler for elmarkedet, deltager Morten Helveg Petersen (R) på vegne af den liberale gruppe (Alde).

Han oplever, at den tyske forhandler fra S&D Martina Werner er under stort pres fra Tyskland, som også i ministerrådet forsøger at gøre "motorvejen for el" mindre på tværs af EU-grænserne.

- Hun trækker i retning af at gøre motorvejen smallere, mens Alde, De Grønne og de højreorienterede fra ECR-gruppen vil gøre den så bred som muligt, siger Morten Helveg.

Energi- og klimaministeren appellerer til Jeppe Kofod i den socialdemokratiske gruppe om at lægge pres på den tyske forhandler. Da fri bevægelse for grøn strøm er "forudsætningen for den grønne omstilling".

- Der må jeg sende en klar opfordring - ikke mindst til Jeppe Kofod - om at være på vagt og sikre, at vi får så fri konkurrence som overhovedet muligt på tværs af landegrænserne, siger Lilleholt.

Jeppe Kofod, som er næstformand i S&D, siger, at han har fået forsikringer fra sin tyske partifælle om, at hun holder sig til sit mandat.

- Men jeg tjekker det gerne en gang mere, for at være helt sikker på at der ikke foregår noget, som jeg ikke har hørt om, siger Kofod.

Den danske socialdemokrat, som er med i udvalget for industri, forskning og energi (Itre), deltager tirsdag formiddag i et møde, hvor gruppens position drøftes.

- Jeg sidder ikke i trilogforhandlingerne. Så jeg ved ikke, hvad de siger til hinanden. Men jeg kender mandatet, og det er ikke lavet om. Det vil vi naturligvis holde vores forhandlere op på, siger han.

Ordførere fra de andre grupper vil råbe op, siger han, hvis S&D's forhandler ikke holder sig til det fælles mandat.

Kofod skyder tilbage mod den danske regering, som ikke har forsvaret et tilstrækkelig ambitiøst mandat.

- Det er Tyskland i ministerrådet, som er med til at udvande det. Så hvis der er noget, der er et problem, så er det, at regeringen og Lilleholts venner i ministerrådet må sige til tyskerne, at de ikke via trilogforhandlinger kan begynde at lave om på det, siger Kofod.

I sidste uge slog konkurrencekommissær Margrethe Vestager fast, at den tyske operatør TenneT skal hæve blokade af strøm via elnettet fra Jylland.