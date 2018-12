Snart kan kunder i Irma og Brugsen købe ind med mobilen

I løbet af det næste år vil kunderne i Coops butikker selv kunne skanne deres indkøb med mobilen, efterhånden som de ryger i indkøbskurven, og selv betale med mobilen på vej ud - uden om kassen.

For i Coop, der har Kvickly, SuperBrugsen, Dagli'Brugsen, Irma og Fakta, tror man på, at fremtidens supermarked i langt højere grad er selvbetjent, fortæller Lars Rasmussen, kommerciel chef i Fakta.

- Det skal gøre det nemt og hurtigt for vores kunder, siger han.

I løbet af december blev det såkaldte Bip og Betal-koncept udrullet i de sidste butikker, så det nu er i alle 356 Fakta-butikker landet over.

Endnu er der ikke mange, der bruger det, erkender Lars Rasmussen.

- Vi har oplevet, at nogle kunder har brugt det, og de har været glade for det. Men det har også været svært at kommunikere om det, fordi det ikke har været ude alle steder.

- Men nu hvor vi er ude i alle butikker, kan vi bedre markedsføre det og forhåbentligt få flere til at bruge det.

Efter nytår starter test af systemet i Kvickly, SuperBrugsen og Irma i omkring ti butikker. Herefter skal det rulles ud i alle kæderne, hvor der er i alt 1100 butikker.

- Om alle butikker i kæderne kommer med, kan jeg ikke sige. Men det kommer ud til rigtig mange, siger Lars Rasmussen.

Han afviser, at det vil gøre personalet bag kassen overflødigt.

- Vi tilbyder det til de kunder, der ønsker at bruge det. Dem, der fortsat ønsker personlig betjening, kan fortsat få det på helt normal vis.

- Hvordan det ser ud om fem år, det tør jeg ikke spå om. Der er nok flere kunder, der bruger muligheden for selvbetjening end i dag. Men så langt øjet rækker, vil vi stadig have mulighed for kassebetjening, siger han.

Mens danske detailkunder i flere år har kunnet benytte selvbetjeningskasser i for eksempel Føtex, så er det første gang, man kan betjene sig selv med mobilen.

Hos Salling Group, der står bag kæderne Føtex, Bilka og Netto, barsler man også med planer om nye digitale løsninger til betaling, som man dog endnu ikke er klar til at afsløre.

Og den slags kommer der mere af, vurderer Dorte Wimmer fra konsulentvirksomheden Retail Institute Scandinavia, der rådgiver detailbranchen.

- Betalingen er den situation i hele indkøbsoplevelsen, som vi synes mindst om. Så det ser mange retailere på. Hvordan kan det gøres mere spændende eller tages helt ud af ligningen, siger hun.

Samme vurdering kommer fra lektor Mogens Bjerre fra CBS. Også selv om stadig flere køber deres dagligvarer på nettet og dermed slet ikke kommer i supermarkederne.

- Der er stadig en stor gruppe, som går i butikker og gerne vil vælge selv, siger han.