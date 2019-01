- Prøv at lægge mærke til, at der ikke er nogen skruer i. Det ser godt ud uden alle de skruer, siger Vivi Larsen.

Hun er konstitueret direktør i Sanderum Smede- og Maskinværksted, hvor hun viser rundt i en mindre værkstedshal. Den indeholder et glimt af, hvordan bybilledet i Odense kommer til at se ud, når grave- og vejarbejde bliver erstattet af spor, letbanetog - og smedenes hjertebarn, et læskur til letbanens perroner, som står i en demoversion midt på gulvet.

Odense-virksomheden skal producere i alt 96 af slagsen i det kommende år. Læskurene til Århus' letbane blev sidste år sendt fra Sanderum til den jyske hovedstad, og nu er turen kommet til Odense, hvor en ny, tocifret millionordne er tikket ind fra letbanens transportleverandører, spanske Comsa S.A.U.

- Der er virkelig noget prestige i at få lov til at lave det her. Og vi var blevet så skuffede, hvis ikke vi også fik lov at lave skurene her i Odense. Det havde været kedeligt, når nu vi har fået lov til at lave dem i Århus, siger Vivi Larsen.

De manglende skruer, hun taler om, skal være med til at give skurets rustfrie jern-teknikboks æstetik. Derudover består læskuret af en lystavle med teksten Odense Banegård Center, træbænke og vægge af hærdet og lamineret glas, der skal sikre, at det ikke kan knuses af hærværksmagere.