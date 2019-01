Små robothåb vil ud i verden: De store trækker fynsk klynge

Universal Robot og Mobile Industrial Robots står for en massiv del af den milliardeksport, som den fynske robotklynge på få år har oparbejdet, men de to fyrtårne er ikke alene om at have en international vinkel, og de inspirerer samtidig mange andre af klyngens 129 virksomheder til at gå efter udenlandske kunder.

To ud af tre vil mere eksport

Torsdag aften var han med, da vicedirektør Andy Blanchard fra Bostonvirksomheden Teradyne, der ejer både MIR og UR, var inviteret med til nytårskur hos Odense Kommune.

- De to store i økosystemet er helt klart med til at inspirere de mindre virksomheder i klyngen til at eksportere og få den internationale profil, de bruger hinandens netværk og benytter samme salgskanaler. Men det er ikke kun MIR og UR, der står for eksporten - vi har en lang række automationsvirksomheder og mindre robot-firmaer, som også er i fuld gang med eksporten, siger Mikkel Christoffersen.

Han glæder sig over, at det ikke kun er en eksisterende del af klyngens virksomheder, som gerne vil i gang med eksporten.

- Af alle de virksomheder, som i dag ikke eksporterer, i klyngen har de 66 procent planer om at dyrke en større eksport, og det fortæller os, at der er en masse startups og højvækst-virksomheder, som også orienterer sig globalt, siger han.

Den globale udvikling skaber også en masse fynske job i udlandet, hvor virksomhederne i klyngen efterhånden har 760 ansatte uden for Danmarks grænser. Klyngen beskæftiger i dag 3600, men ifølge fremskrivningerne vil der om få år være tæt på 5000 ansatte i robot- og automationsbranchen på Fyn.

Udfordringen er selvfølgelig at finde dem, men det er muligt, understreger klyngechefen.

- Det er stadig en stor udfordring for virksomhederne at finde arbejdskraften, men når de er i stand til at vokse med 1000 mand i løbet af få år, så viser det, at det er muligt. Samtidigt er der er stor lyst til at investere i rekruttering og uddannelse fra virksomhedernes side, ligesom uddannelserne og klyngen i det hele taget står klar til at investere i mere kvalificeret arbejdskraft, siger Mikkel Christoffersen.