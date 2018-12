Sløv dansk eksport viser bedring i oktober

Oktober blev en undtagelsesvis god måned for eksporten efter et 2018 med svage salgstal.

Der blev sendt flere varer på kryds og tværs af den danske grænse i oktober. Både import og eksport steg nemlig i oktober, viser tal fra Danmarks Statistik.

Tallene er både korrigeret for sæsonudsving og fraregnet salg af skibe, fly og brændsel.

Selv om oktober måned har budt på en fremgang i salget af danske varer til udlandet, er det dog langt fra et stærkt år 2018, der snart skal gøres status over.

Selv med stigningen i oktober ligger eksporten i 2018 i et plus på 0,4 procent.

- Eksporten har haft det utrolig svært her i 2018, siger Allan Sørensen, der er chefanalytiker i Dansk Industri, i en skriftlig kommentar.

- Det er derfor glædeligt, at det endelig går den rigtige vej. Vi håber, at de positive tendenser fortsætter, så væksten i dansk økonomi kan blive mere balanceret.

Han peger på kontrasten mellem det danske forbrug og eksporten. Herhjemme slår beskæftigelsen rekorder.

- Vi har aldrig før haft et år uden fremgang i eksporten, mens beskæftigelsen samtidig er steget, siger Allan Sørensen.

- Hvis vi skal holde liv i opsvinget og den stigende beskæftigelse, så er det afgørende, at vi får gang i eksporten.

Ifølge Jonas Meyer, der er økonom i Dansk Erhverv, har udviklingen af de forskellige valutakurser været et problem for danske virksomheder, når de vil sælge i udlandet.

- Den effektive danske krone er blevet styrket hen over det seneste år. Det betyder alt andet lige, at det bliver dyrere for danske virksomheder at afsætte varer i udlandet, siger han i en skriftlig kommentar.

- Vi kan desuden se, at væksten i Europa i år er gået et gear ned. Det er ikke godt nyt for danske virksomheder, der eksporterer til vores nabolande.

Baseret på tallene fra Danmarks Statistik har eksporten til Storbritannien været over 20 procent svagere i de første ti måneder af 2018 i forhold til 2017.

Modsat er der fremgang i eksporten til USA på 7,7 procent i samme periode.