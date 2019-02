Sløjt år på aktiemarkedet giver milliardtab hos PFA

Et sløjt år på aktiemarkedet har kostet milliarder af kroner hos pensionsselskabet PFA.

PFA, der har 1,2 millioner kunder i Danmark, tabte 5,3 milliarder kroner i 2018 på sine investeringer. Det viser selskabets årsregnskab, der er offentliggjort fredag.

Ifølge administrerende direktør Allan Polack er det forventeligt med et ringe år efter en lang periode med fremgang.

- Negative afkast er aldrig behagelige, men uroen på finansmarkederne kom ikke uventet, og vi har formået at reducere tabene gennem et stramt fokus på at styre vores risiko.

- Der vil uundgåeligt være udfordrende år, og vi vil opleve udsving i afkastet fra år til år. Derfor er det vigtigt at huske, at pension er langsigtet opsparing, siger Allan Polack i en kommentar.

Det er især aktier, som har kostet penge for PFA i årets løb. Allan Polack påpeger dog, at kunderne i gennemsnit har haft 42 procent i afkast de seneste fem år trods tabet i 2018.

Til gengæld har PFA haft fremgang på sine investeringer, der ikke er noteret på aktiemarkedet.

Det gælder blandt andet infrastruktur, ejendomme og grøn energi - herunder vindmølleparker. PFA har en samlet formue på 576 milliarder kroner.

Samtidig kan PFA glæde sig over, at det har fået over 50.000 nye kunder i løbet af året, og at indbetalingerne var på 37,4 milliarder kroner, hvilket er det højeste niveau nogensinde.

Det dårlige år på finansmarkederne har generelt været en sten i skoen for pensionsselskaberne.

Torsdag fortalte ATP, der forvalter danskernes tvungne pensioner, at det tabte 3,7 milliarder kroner i 2018 på investeringerne.