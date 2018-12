Skuffende salg fører til nedjustering hos Bang & Olufsen

Bang & Olufsen nedjusterer forventningerne, da salget ikke har udviklet sig så gunstigt som forventet de seneste måneder.

Salget for hele regnskabsåret 2018/2019 ventes nu at lande på niveau med sidste år, hvor der blev solgt for 3,3 milliarder kroner af tv, lydanlæg, højttalere og headsets.

Tidligere var der ventet en vækst på over ti procent. Det oplyser B&O i en meddelelse onsdag aften.

Bang & Olufsen har været i gang med at rydde op i sine butiksnetværk, men det er ikke gået så hurtigt som planlagt, og det har ramt salget.

- Et fokusområde er transformationen af vores salgs- og distributionsnetværk, der er nødvendig for at styrke kundeoplevelsen og sikre fremtidig vækst, siger administrerende direktør Henrik Clausen i en meddelelse.

- Men der er en forsinket effekt i forbindelse med nedlukningen af en række eksisterende salgssteder og etableringen af nye, og det påvirkede salget, siger han.

Ændringerne i B&O's salgsmodel har kunnet mærkes på omsætningen i Europa, Mellemøsten og Afrika samt på det nord- og sydamerikanske marked.

Desuden har B&O skiftet distributør i Australien og New Zealand, hvilket også har lagt en dæmper på salget.

Endelig har B&O's logistikpartner haft problemer med leveringerne. Det har ført til forsinkelser i november.

I andet kvartal, der dækker over september, oktober og november, er Bang & Olufsens salg dykket med ni procent, når man sammenligner med samme periode året.

Samtidig har salget i december heller ikke levet op til forventningerne, lyder det.

Bang & Olufsen forventer i år at have en overskudsgrad på syv til ni procent.

Det vil sige, at der tjenes mellem syv og ni kroner, for hver gang der bliver solgt for 100 kroner. Den forventning er der ikke rørt ved.