Skuffende bogsalg halverer Gyldendals overskud

Færre medlemmer og mindre salg af forventede bestsellere gav et markant indhug i Gyldendals overskud i 2018.

2018 var et svært år økonomisk for Gyldendal.

Koncernens resultat blev mere end halveret fra 2017 til 2018 - fra 34 millioner kroner til 16 millioner kroner efter skat.

Det fremgår af Gyldendals årsregnskab, der er offentliggjort tirsdag.

Årsagen til det reducerede overskud skal primært findes i et skuffende salg af forventede bestsellere og en øget nedgang i antallet af bogklubmedlemmer.

Mens flere medlemmer sagde farvel til Gyldendal, købte hver af de tilbageværende bogklubmedlemmer færre bøger.

Desuden har Gyldendal nedskrevet lageret på en lang række udgivelser, som ikke var tilpasset efterspørgslen. Det betyder, at bøgerne er blevet mindre værd.

I alt er der sket et fald i omsætningen på en procent fra 863 millioner kroner i 2017 til 854 millioner kroner i 2018.

Sidste år bød på flere store forandringer i udgivervirksomheden.

I maj tiltrådte Morten Hesseldal som ny administrerende direktør, hvorefter der blev sat gang i en forandringsproces, som skal ruste Gyldendal til at stå stærkt fremover - også i en digital virkelighed.

Desuden har Gyldendal i 2018 lavet aftaler om at tilkøbe to virksomheder - Guide2know og MentorDanmark.

De beskæftiger sig med henholdsvis e-læringsmoduler til videreuddannelse af sundhedsfagligt personale i kommunerne og privat lektiehjælp til elever i grundskoler og på ungdomsuddannelser.

Købet af MentorDanmark blev dog først gennemført efter årsskiftet - 7. januar 2019.

Trods et reduceret overskud er administrerende direktør Morten Hesseldal tilfreds med resultatet.

- Resultatet for 2018 er positivt, men ikke prangende.

- Det noteres imidlertid med tilfredshed, at der er blevet erhvervet to vigtige virksomheder - Guide2Know og MentorDanmark - der sammen med en ny strategi lover godt for Gyldendals fremtidige udvikling, siger Morten Hesseldal i en skriftlig udtalelse.

Gyldendal forventer i 2019 en omsætning, der er lidt højere end i 2018, og et resultat før skat på samme niveau som sidste år.