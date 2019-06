Skrotgigant: Rokade og spareplan skal give nyt plus

Der er sat et nyt hold på direktionsgangen, indtrådt en ny bestyrelsesformand og lanceret en spareplan på mellem 10-15 millioner kroner. Det skal give plus for tredje år i træk i den fynske genvindings- og vinkoncern H.J. Hansen.

Investeringer på 100 millioner kroner over de seneste år, en ny bestyrelsesformand og to nye direktører tilsat en spareplan på mellem 10 og 15 millioner kroner. Det skal være med til at øge overskuddet i genvindingskoncernen H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S og i holdingselskabet bag, som også indeholder vindivisionen.

Sådan lyder forventningen fra ejer Jens Hempel-Hansen i familievirksomheden, der i 130 år har indsamlet og behandlet skrot for at udvinde bl.a. dyrebare metaller.

- Jeg tror på, at vi kommer i plus i år på koncernniveau, som også indeholder vindivisionen, siger ejeren.

Han har netop sat et helt nyt hold med Mogens Bach Christensen som adm. direktør, Steffan Simpson Jonasen som direktør for økonomien og Christian Pagaard Junker i spidsen for bestyrelsen i såvel holdingselskabet som genvindingskoncernen.

- Der er en del udskiftninger, og det er min klare forventning, at vi har sat et godt hold nu, som kan være med til at få fuld effekt at de moderniseringer og investeringer, vi har gennemført de senere år, siger han.

Det er bl.a. den nu aftrådte direktør Torben Nørgaard Hansen og økonomidirektør Stig Lumby, der i løbet af de seneste tre et halvt til fire år har været med til at modernisere virksomheden. Det kunne man allerede se effekten af i 2016/17-regnskabet, hvor det blev til et plus efter skat på 10 millioner kroner. Året før stod der et minus på 53 millioner kroner på bundlinjen før skat.

- Det var helt klart de første tegn på, at det arbejde, som Torben og Stig stod i spidsen for havde effekt, siger Jens Hempel-Hansen i dag.