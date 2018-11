Skjødes advokat i kartel-retssag: - Konkurrencen er ikke blevet begrænset

Der er ikke indgået en kartelaftale mellem den fynske entreprenør H. Skjøde Knudsen A/S og den jyske konkurrent Jorton. Og selv hvis der er udvekslet priser op til udbuddene af byggeopgaver på SDU og Sanderumskolen, er det ikke gået ud over den frie konkurrence.

Det er budskabet fra advokat Jesper Markvart, der repræsenterer Skjøde i sagen ved Retten i Odense.

En tidligere ansat hos Skjøde har tidligere under sagen forklaret, at han på grund af tidsnød indhentede priser fra Jorton for at kunne afgive et proformabud, som udelukkende var for at vise flaget på markedet. Og det er afgørende for forsvareren:

- Skjødes alternativ var slet ikke at byde på opgaven. De ville ikke under nogen omstændigheder have givet et konkurrencedygtigt bud. Og uanset, om Skjøde lånte en pris og gav proformabud eller undlod at byde, ville resultatet være det samme, sagde han.