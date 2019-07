Skiftedag: 4000 firmaer skal have ny ejer

Tusindevis af firmaer i regionen skal frem mod 2025 skifte hænder, når ejerlederen eller stifterne går på pension - i mange tilfælde er de for sent ude eller dårligt forberedte, så de ikke får den forventede værdi med, lyder det fra to eksperter.

Hver dag skifter mindst en virksomhed i Region Syddanmark ejer i forbindelse med at den oprindelige stifter trækker sig tilbage. Men generationsskiftet går ikke altid som forventet, lyder det fra to eksperter.

Forud var gået flere års overvejelser og til sidst et samarbejde med et mæglerfirma, men for mange andre ejere af små og mellemstore familieejede virksomheder bliver generationsskiftet bøvlet, samtidigt med at den ventede pensionsopsparing i firmaet kan vise sig at være langt mindre end antaget.

1. Forbered salget i god tid . Erkendelsen af, at man skal sælge livsværket, som der ofte er tale om, er altafgørende. Inddrag familien, rådgivere og mæglere i god tid, så man afstemmer forventninger både til værdiansættelsen og til hinanden, hvis eksempelvis en datter skal overtage fra sin far. Huske der kun én rigtig pris, nemlig den du som sælger kan blive enig med køber om, så en realistisk pris er vigtig.2. Sørg for virksomheden er modnet klar til salg , altså værdien er høj og organisationen er forberedt. Når først man har erkendt, at der skal ske er stort skifte, skal man modne virksomheden. Hvis den skal sælges til tredjepart, skal man fortsætte driften og bevare et vist investeringsniveau, så køber har en virksomhed at bygge videre på - og kan set potentiale i. Alternativt kan man stå med en virksomhed, hvor man kun kan sælge stumperne, fordi der intet er at bygge videre på. 3. Find de rigtige til at overtage . Mange bruger alt for meget tid på selv at søge og forhandle og det mislykkedes da man har erfaringen i at drive virksomhed og ikke at sælge virksomheden. Derfor mister virksomheden værdi, da fokus forsvinder på at drifte optimalt. De fleste købere kan overordnet inddeles i fire grupper - intern køber, privat køber, industriel køber og institutionel køber, der kommer ind med hel eller delvis overtagelse. Erfaringer fra en stor ejerleder undersøgelse fra CBS, Center for Ejerledelse, viser færre familiemedlemmer er klar til at overtage, og det er sværere for sælger at finde de rette købere "ude i markedet".

Den største hurdle

I februar blev Mikael Tipsmark medindehaver af firmaet Nyco, da han købte sig ind hos Mogens Bjerre, som i 10 år har ageret mægler mellem sælger og køber, når en virksomhed skifter hænder.

Det var netop Nyco og Mogens Bjerre, der i 2015 bragte Ove Nielsen og Ulrik Juel Nielsen sammen, da Bi-Plast blev solgt.

- For Ove var det afgørende, at virksomheden kørte videre lokalt. Han havde gjort sig mange overvejelser, men mange kommer for sent i gang, den største hurdle er måske, at de ikke ser sig selv som gamle. De vil ikke stå frem og sige, at de er til salg, og så bliver det nogen gange meget sent, siger Mogens Bjerre.

En undersøgelse fra 2015 fra Copenhagen Business School viser, at 23.000 virksomheder frem mod 2025 skal igennem et generationsskifte. Af dem har de 4000 adresse i Region Syddanmark. Nogle af dem vælger en mæglervirksomhed som Nyco til at rådgive og hjælpe under salget, der som regel tager mindst et halvt år at gennemføre.