Skattestyrelsen granske dansk bitcoin-handel i Finland

Omkring 2700 danskere har handlet bitcoin for mere end 100 millioner kroner i Finland. Det har tiltrukket Skattestyrelsens opmærksomhed, og styrelsen er nu i gang med at undersøge handlerne.

I to omgange har de finske skattemyndigheder i sommeren 2018 sendt en række oplysninger om bitcoin-handlerne til Danmark.

Det har fået Skattestyrelsen til at kaste sig over handlerne for at tjekke dem, skriver styrelsen i en pressemeddelelse.

Skattestyrelsen er nu ved at tjekke, om oplysningerne stemmer med de oplysninger, som de pågældende har afleveret til myndighederne i Danmark. Det fortæller personskattedirektør Karin Bergen i pressemeddelelsen.

- Er der noget, der ikke stemmer overens, tager vi kontakt til de pågældende og beder om mere information, siger hun.

- Hvor mange personer det drejer sig om, og hvad det beløbsmæssigt kan komme til at betyde, er det dog endnu for tidligt at sige.

Hun vurderer, at der er tale om "toppen af isbjerget", da der i Finland "er tale om en forholdsvis lille bitcoin-børs".

De pågældende handler er startet i 2015. Men langt hovedparten er foretaget i 2017.

Indtil videre har myndighederne fundet køb for 49,7 millioner kroner samt et salg for 53 millioner kroner.

Derudover viser oplysningerne, at der i 96 procent af tilfældene er tale om mænd mellem 18 og 40 år.