Skattestyrelse beholder advokat der rådgav svindelmistænkt

Kammeradvokaten giver grønt lys til, at et britisk advokatkontor kan arbejde for Skattestyrelsen i sagen om svindel med dansk udbytteskat.

Det skriver Skattestyrelsen i en meddelelse på sin hjemmeside.

Advokatkontoret Pinsent Masons blev ellers i november afsløret i tidligere også at have rådgivet den hovedmistænkte i udbytteskandalen, Sanjay Shah.

Men efter sine undersøgelser konkluderer Skattestyrelsens danske advokat, Kammeradvokaten, at Pinsent Masons er habil til at repræsentere Skattestyrelsen i sagen.

Derfor fortsætter samarbejdet med Pinsent Masons, oplyser styrelsen.

Børsen afslørede i november, at Pinsent Masons i 2011 rådgav Sanjay Shahs selskab Solo Capital om blandt andet aktieudlån.

En tidligere partner hos advokatkontoret forklarede desuden, at andre af hans kolleger hos Pinsent Masons havde rådgivet samme klient om komplekse skattestrukturer, skriver Børsen.

Da Pinsent Mason blev hyret af Kammeradvokaten til at sagsøge Sanjay Shah og en lang række personer i hans netværk ved de britiske domstole, oplyste advokatfirmaet dog ikke den tidligere relation.

Firmaet slog dog fast, at der ikke var en interessekonflikt.

Det fik Skattestyrelsen til at få en undersøgelse af forløbet fra Kammeradvokaten.

I redegørelsen er det desuden blevet undersøgt, om repræsentanter fra kontorfællesskabet One Essex Court er habile i sagen.

I One Essex Court er der både advokater, der repræsenterer Skattestyrelsen og nogle, der repræsenterer Global Equities, som er et af de selskaber, der er sagsøgt i svindelsagen.

Men i redegørelsen lægges der vægt på, at One Essex Court ikke er et firma, men at hver advokat under fællesskabet er selvstændige advokater. Derfor kan advokater fra kontorfællesskabet godt føre sager mod hinanden.

Undersøgelserne er blandt andet baseret på en vurdering foretaget af en uafhængig engelsk advokat.

- På baggrund af de foretagne undersøgelser finder jeg - ligesom den uafhængige undersøger i England - ikke, at der foreligger inhabilitet for hverken advokatfirmaet Pinsent Masons eller de fire barristers (advokater, red.) fra One Essex Court, siger advokat Boris Frederiksen fra Kammeradvokaten i meddelelsen.

Udbytteskattesagen handler om svindel med refusion af udbytteskat for 12,7 milliarder kroner. Der er i dag anlagt cirka 420 sager med krav om tilbagebetaling, og der er blevet indgået to forlig.