Sikrer sig millionstøtte: Fynsk robotstartup i europæisk top 10

De var 204 startups fra hele Europa, da de startede, men nu er der blot 10 tilbage i det store europæiske acceleratorprogram Robot Union indenfor robotteknologi.

Den lille fynske robotvirksomhed Smooth Robotics har fået en af de eftertragtede pladser, hvilket sikrer dem 120.000 euro i direkte støttekroner over det kommende år og yderligere 70.000 euro, som kan anvendes til at hyre eksperthjælp i en kortere periode eller få adgang til rådgivning.

- Jeg har lige fået besked her for et par dage siden. Det er en fantastisk nyhed for os. Vi kan bruge pengene til at ansætte det rigtige hold, og det er vi i fuld gang med, så vi kan få sat endnu mere tempo på udviklingen i firmaet. Vi skal være klar til at gå på markedet med vores teknologi senere i år, siger adm. direktør Erik Mønster.

Robot Union har til formål at opdage og finansiere lovende projekter i den europæiske robotindustri, og her har Smooth Robotics, som er født ud af forskningsmiljøet på SDU, gjort så godt et indtryk på den internationale jury, at firmaet kom gennem nåleøjet ved den afgørende sidste "runde" i januar måned.

- Vi har været igennem flere screeningsfaser, hvor en række virksomheder har været samlet i San Sebastian i Spanien og efterfølgende i Holland. Senest har vi præsenteret for en international jury i sidste måned. Vi glæder os meget over, at vi er kommet igennem alle de faser, siger Erik Mønster.