Shopping Faaborg klar til fusion

Faaborg: Shopping Faaborgs medlemmer valgte på onsdagens generalforsamling at sige ja tak til at fusionere med foreningen Vores Faaborgegn, der er skabt for at samle byens handels-, turisme- og erhvervsinteresser i en og samme forening. Det var dog kun lykkedes for Shopping Faaborgs formand Lars Jensen at tromme 51 af foreningens 88 aktive medlemmer sammen, så selv om alle 51 stemte ja, var det ikke muligt at opnå det 2/3-flertal, der ifølge foreningens vedtægter skal til for at vedtage det, der reelt er en nedlæggelse af Shopping Faaborg.

Derfor vil der inden længe blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor 3/4 af de fremmødte skal stemme ja, for at beslutningen kan tages endeligt.

48 af de 51 fremmødte på generalforsamlingen stemte ja til fusionen, mens tre stemte imod.

Den opbakning glædede formand Lars Jensen.

- Jeg er overbevist om, at vi ved at samarbejde kan løfte byen op på et endnu højere plan, og vi kan få et endnu højere aktivitetsniveau. Vi skal hjælpes ad i stedet for at stå med hver vores eget, sagde han.

Aktivitetsniveauet i 2018 i Faaborg var dog imponerende højt, understregede han i sin formandsberetning.

- 2018 har vel været et af de bedste år nogensinde - ikke mindst på grund af vejret. Men tak for den gode stemning, og her mener jeg tak til alle, sagde han.

Lars Jensen glædede sig også over, at der i øjeblikket er meget få ledige butikslokaler i Faaborg, og forklaringen er ifølge formanden, at butikkerne har det godt.

- Tendensen er, at folk i området bakker op om de handlende og at de handler lokalt, alt det de kan - det er det, jeg hører, siger han.

Shopping Faaborg bringer en formue på cirka 550.500 kroner med ind i det nye samarbejde, og de penge bliver øremærket til at gå til aktiviteter, der kommer handelslivet til gode.

Aftenen bød også på en nyhed fra Vores Faaborgegn. Per 1. april bliver Vores Faaborgegn nemlig styrket i form af ansættelsen af Signe Pardorff, der kommer fra et job som fritidskonsulent i Faaborg Midtfyn Kommune.

Signe Pardorff får en fuldstidsstilling, mens det er planen, at Stine Mjaaland, der driver en privat virksomhed ved siden af sit arbejde i Vores Faaborgegn, skal gå ned i tid.