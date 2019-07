Forårsruller er blevet in igen. Forbruget af den asiatiske spise er steget pænt i de senere år både i Danmark, resten af Norden og i Tyskland.

- Tiden er med os. Vores produkter passer ind i streetfood-bølgen, og de er jo fyldt med grøntsager, som der også er opmærksomhed om. Desuden har vi ændret hele vores markedsføring, siger Peder Andersen, Dragør, der er direktør for Daloon.

Han glæder sig stærkt over det stigende salg, men der er blandet meget ærgrelse i hans tilfredshed.

- Det er ikke så rart at vide, at vi kunne have solgt meget mere, hvis vi bare kunne have leveret produkterne, siger han.