Se video og billeder: 400.000 kvadratmeter ny havn på Lindø er godt i vej

Projektet, der står i 350 millioner kroner og skal geare Lindø port of Odense til fremtiden, skrider planmæssigt frem.

To millioner kubikmeter sand, 25.000 kvadratmeter spuns og 450 kajvægsankre. Det er store kræfter og dimensioner, der er i spil under arbejdet med at tilføre Lindø port of Odense en ny havnekaj på en kilometer og i alt 400.000 kvadratmeter ekstra havn. Udvidelsen skal ruste den nordøstfynske havn til at kunne håndtere endnu større og tungere elementer - eksempelvis havvindmøller - og gøre Lindø attraktiv for endnu flere internationale kunder.

To millioner liter land skal pumpes ind i det nye område for at etablere den udvidelse, som sammenlagt øger Lindø port of Odense med 400.000 kvadratmeter. Foto: Hannah Paludan Kristensen

Tunge kraner Anlægsarbejdet står i 350 millioner kroner, og projektet udføres af danske Züblin A/S, som er et datterselskab af en tysk storentreprenør, og belgiske Jan de Nul Group. Entreprenørerne melder om en teknisk krævende opgave, hvis første fase består i at installere 25.000 kvadratmeter spuns og 450 kajvægsankre i fjorden - det er en opgave Züblin tager sig af - mens Jan de Nul, som blandt andet har arbejdet på forbindelsen over Øresund, sørger for at pumpe enorme mængder sand ind på området. I alt to millioner liter sand skal tilføres det nye havneområde. Thomas Bentsen, teknisk direktør i Züblin: - Den internationale ekspertise er stor på dette projekt, hvor både Züblin og Jan de Nul trækker på erfaring fra tidligere projekter i udlandet. Der er et spændende marked for havneudvidelser i Danmark, og begge virksomheder ser projektet som en god indgangsvinkel til det danske marked. Vi har et godt og konstruktivt samarbejde med bygherren om at udvikle de rigtige løsninger til at fremtidssikre Lindø port of Odense, lyder det fra direktøren.

Havneudvidelsen på Lindø Kontrakten på udvidelsen af havneområdet er på 350.000 millioner kroner.

Arbejdet omfatter 400.000 kvadratmeter havneareal og en kilometer kaj.

Et særkende bliver en heavy-load plade - 30 meter bred, 100 meter lang.

Pladen betyder, at store og tunge mobile kraner kan arbejdet på pladsen.

Arbejdet med havneudvidelsen foretages af danske Züblin A/S og hollandske Jan de Nul.

Det forventes færdigt i 2020.

Projektet med den nye udvidelse skulle have været i gang tidligere, men blev forsinket, da en licitation måtte afblæses. Den nye udbudsrunde blev vundet af danske Züblin A/S og hollandske Jan de Nul, som udfører arbejdet i fællesskab. Foto: Hannah Paludan Kristensen.

En vigtig del af fremtidssikringen af Lindø er en særlig heavy-load plade, der bliver 30 meter bred og kommer til at løbe 100 meter langs kajen. Den bliver udformet, så alle tænkelige kraner, kan bruges på kajen, og det åbner for kunder, der skal have håndteret endog meget store og tunge emner. Arbejdet med udvidelsen af Lindø fik en kluntet start, fordi den første licitation måtte gå om, og derfor kom projektet i gang med otte måneders forsinkelse. Nu er det til gengæld godt i vej, og hvis alt kører som smurt, er Lindø en ordentlig bid havn større i 2020. Dronevideo: Airflix

Lindø port of Odense mener, at udvidelsen af området er nødvendig for at ruste Lindø endnu bedre til den internationale konkurrence, hvor kundernes krav bliver, at stadigt større og tungere emner skal kunne udskibes. Foto: Hannah Paludan Kristensen

Et særkende for det nye havneområde på Terminal Nord bliver en plade, der er 30 meter bred og 100 meter lang, og som sikrer, at meget store mobilkraner kan operere med meget store og tunge emner på pladsen. Foto: Hannah Paludan Kristensen