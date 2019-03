3. Lav vækst

Legos markedsandel i USA og Vesteuropa er nu så stor, at det er svært at vokse ret meget mere. Da Legos vækst var størst, var der ikke ledelsesmæssigt overskud til at opdyrke nye markeder. Det er der nu, og Kina er det vigtigste med et enormt potentiale. Som noget helt nyt etablerer man sig nu også i Afrika og Indien.