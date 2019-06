Se de 10 seneste regnskaber i Odense

Atlevel ApS

Selskabet ATLEVEL ApS i Odense M fik underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2018, som selskabet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet gået op fra -15.000 til -15.798 kroner før skat.

Firmaets bruttotab/bruttofortjeneste er gået fra -17.000 til -16.215 kroner i det seneste regnskab.

Egenkapitalen faldt fra 38.000 til 25.898 kroner.

Der er ikke oplyst tal for omsætningen.

Ledelsen skriver selv følgende i regnskabet: "The Company considers this year's performance unsatisfactory. Please refer to notes 5 and 6 regarding recognition of the subsidiary and the related intra-group account. The Company has lost more than 50% of its share capital, and so, the Company falls within the provisions of the Danish Companies Act governing loss of capital. The Company expects the results to improve in the coming year, just as it is expected that the equity will be re-established through future income or an intercompany grant by the Parent."