Schantz satser på et ben mere

Lars Schantz Simonsen vil gøre mere ud af et nyt forretningsområde - "værdiskabende Re-engineering" - som handler om at øge lønsomheden i produktionsvirksomheder. Foto: Heidi Juel Skovrider

Schantz Engineering har hidtil levet af at sælge timer, men nu kommer der et forretningsområde mere på. Det handler om at skabe lønsomhed i produktionsvirksomheder.

MUNKEBO: Lars Schantz Simonsen er manden bag Schantz Engineering ApS, og han har indtil nu haft salg af timer som den primære aktivitet i sin virksomhed. Men det kan der snart blive lavet om på. Lars Schantz Simonsen vil nemlig til at gøre mere ud af et nyt forretningsområde. Det er et koncept, der hedder "værdiskabende Re-engineering", og som handler om at øge lønsomheden i produktionsvirksomheder. - Konceptet går på, at vi går hele produktporteføljen igennem, og så ser vi, hvor man kan reducere eller helt fjerne nogle omkostninger i fremstilling af produkterne for at øge lønsomheden i virksomheden. Det kan være at simplificere produkterne eller at fjerne funktioner, der ikke er værdiskabende for kunderne. Lønsomhed er det primære formål, forklarer Lars Schantz Simonsen, der er klar på, hvem målgruppen er. - Kundegrundlaget er virksomheder, der typisk ligger fra 100 til 500 millioner kroner i omsætning. Hvis vi skal hive fem til 10 millioner kroner af en produktportefølje, skal der være noget at hive i. Lars Schantz Simonsen kommer til at fokusere på det nye forretningsområde sammen med en samarbejdspartner, der koordinerer mellem alle projektets deltagere og rapporterer til ledelsen i den berørte virksomhed, og Lars Schantz Simonsen får rollen som praktikeren, der skal analysere alle dele af virksomhedens produkter og produktion. Processen for et forløb ligger fast og er afprøvet med succes.

Kigger med nye øjne - Det, vi primært har gjort, er at lave en analyse af virksomhedens produkter. Vi kigger på indkøb, og på hvordan produkterne er lavet og fremstillet. Vi ser på alt, hvor der er penge at spare, forklarer Lars Schantz Simonsen. - Du kan måske indkøbe billigere ved at ændre dit indkøbsmønster eller finde et billigere alternativ, som kan det samme. Ud fra det laver vi et idékatalog og kommer med forslag, der kan øge effektiviteten op til 10 til 30 procent. Målet med et forløb er at reducere de direkte omkostninger med 15 til 20 procent og "at øge dækningsbidraget markant". - Vi er ude efter virksomheder, der trænger til at få vendt bøtten og kigget det hele igennem med nye øjne, forklarer Lars Schantz Simonsen, som understreger, at den oprindelige forretningsmodel med at sælge ingeniørtimer ikke kommer til at uddø. - Næste del af processen er at granske de iniativer, der er kommet ud af analysen, hvor der opstår idéer og løsninger, men derfra og så til implementering kan der være lang vej afhængig af, hvor komplekst dit produkt er, forklarer Schantz og fortsætter: - Her kan vi tilbyde at gå hele vejen. Vi har kompetencerne til, at virksomhederne kan købe hele pakken.