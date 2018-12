Med et milliardopkøb af den hollandske BinckBank henter Saxo Bank over 600.000 kunder ind.

Saxo Bank afgiver et købstilbud på 3,17 milliarder kroner på den hollandske BinckBank. Buddet er blevet accepteret. Det skriver SaxoBank i en meddelelse.

Meddelelsen kommer, efter at det fredag blev kendt, at Saxo Bank jagtede et opkøb af den hollandske bank.

BinckBank har aktiviteter i Holland, Belgien, Frankrig, Italien og Spanien. Ved udgangen af sidste år havde banken 633.000 kunder.

Langt størstedelen af bankens aktivitet er i Holland, hvor de fleste af kunderne og den forvaltede kapital befinder sig.

Banken blev etableret i 2000 og sendt på den hollandske fondsbørs i 2007. Ifølge meldingerne fredag er det Saxo Banks plan at hive den af børsen.

I 2017 omsatte selskabet for omkring 150 millioner euro - hvilket svarer til over en milliard kroner. Det kastede sidste år et overskud på over en kvart milliard kroner af sig.

Saxo Bank har 1500 ansatte i København samt en række storbyer rundt i verden - herunder London, Paris, Hong Kong og Tokyo.

Sidste år fik den danske bank nye ejere, da en af de oprindelige stiftere Lars Seier Christensen solgte sin andel. Blandt den nye ejerkreds er det kinesiske konglomerat Geely, der ejer 52 procent.

Banken er ikke børsnoteret.

Ifølge Jyllands-Postens erhvervsmedie Finans er købet vedtaget enstemmigt i begge bankers bestyrelser.

Buddet lyder ifølge BinckBank på 6,35 euro per aktie. Buddet skal godkendes af relevante myndigheder, men hele manøvren forventes afsluttet i tredje kvartal af 2019.