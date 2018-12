Saxo Bank lurer på milliardopkøb i Holland

Et bud på 3,2 milliarder kroner for den hollandske bank BinckBank bliver overvejet hos Saxo Bank-ledelsen.

Saxo Bank overvejer at købe den hollandske bank BinckBank for 3,2 milliarder kroner.

Det bekræfter banken i en meddelelse, efter at Bloomberg News fredag kunne fortælle, at de to banker var i dialog.

- Saxo Bank bekræfter, at der er konstruktive og fremskredne samtaler mellem parterne.

- På nuværende tidspunkt er det ikke sikkert, at der vil blive opnået enighed, og at en handel vil blive gennemført, skriver banken i en pressemeddelelse.

BinckBank har aktiviteter i Holland, Belgien, Frankrig, Italien og Spanien. Ved udgangen af sidste år havde banken 633.000 kunder.

Saxo Bank overvejer at byde 6,35 euro per aktie i BinckBank, der er børsnoteret i Holland.

Hvis det bliver til en realitet, er planen at afnotere BinckBank fra børsen.

Aktien i den hollandske bank har i øjeblikket en kurs på 4,72 euro, og dermed kan aktionærerne muligvis se frem til at få 35 procent mere for deres aktier.

Hvis handlen går igennem, vil Saxo Bank øge sin tilstedeværelse på verdenskortet.

Bankens historie går tilbage til 1992, hvor den blev stiftet under navnet Midas Fondsmæglerselskab af Lars Seier Christensen og Kim Fournais.

Den skiftede navn til sit nuværende i 2001. Banken har 1500 ansatte i København samt en række storbyer rundt i verden - herunder London, Paris, Hong Kong og Tokyo.

Lars Seier Christensen solgte sidste år sine aktier i banken til det kinesiske selskab Geely Group, der nu ejer 52 procent af Saxo Bank.

Kim Fournais er fortsat direktør i banken og ejer omkring 25 procent af aktierne.

Desuden ejer finske Sampo Bank omkring 20 procent af banken, mens en række nuværende og tidligere medarbejdere sidder på de sidste.