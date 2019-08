Sanovo over milliarden: Fynske æggemaskiner går som varmt brød

Når fødevarevirksomheder og æggeproducenter fra USA og Europa skal håndtere, sortere og slå millionvis af æg ud, så er det hos Sanovo Technology i Odense, de bestiller de anlæg og maskiner, de skal bruge til opgaven.

Sanovo Technology A/S har dog ikke kun særdeles godt fat i sine to største markeder, hvor automatiseringen er slået igennem. Også Asien, med Kina som den helt store potentielle aftager, og Syd- og Mellemamerika rykker for den fynske virksomhed, der er del af Stadil-familiens milliardstore Thornico-koncern. Den tæller også den midtfynske ostepulverproducent Lactosan, der lige er kommet ud med et millionstort overskud.

- Vi har haft et virkelig godt 2018, hvor vi øgede vores omsætning fra året før med 16,5 procent. Det er en udvikling, vi fortsætter i år, hvor vi forventer at omsætte for op mod 28 procent mere, end vi gjorde i 2018, siger adm. direktør Michael Midskov, som sendte offentliggjorde virksomhedens regnskab kort før sommerferien.

Af konkurrencemæssige årsager vil han ikke sætte præcise tal på omsætningen, men løfter alligevel en del af sløret for salget i Sanovo Techology Group, som i alt tæller 130 ansatte i Odense og knap 400 på verdensplan.

- Vi når et pænt stykke over en milliard kroner i salg i år, det er der ingen tvivl om, siger han.